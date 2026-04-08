Uno por uno

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Facundo Aché
fache@eldia.com
8
Un gran partido del volante de la Selección, de lo mejor desde su llegada a Boca. Abrió el partido con un remate desde la puerta del área, fue el dueño del centro del campo, manejó los tiempos del equipo e hizo magia con dos grandes pases para jugadas claras que definieron Ascacibar y Aranda. Resaltó en un gran partido de todo Boca en Chile.
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4
La Bestia fue la nota discordante de un equipo que funcionó bien. Intentó luchar, pero nunca encontró los huecos para poder jugar. Ubeda lo reemplazó por Herrera tras el 2 a 0.
5
Al uruguayo casi se le va el partido de las manos en el inicio, cuando arregló una gresca con un par de amarillas. Debió amonestar a Weigandt por una falta fuerte. Después, cumplió.
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Leandro Brey (5)
Salió mal en el gol del descuento. Había redondeado un buen partido, pero su error le puso suspenso al final. Tuvo una gran atajada ante un cabezazo de Zampedri.
Marcelo Weigandt (5)
Cometió una fuerte falta en el inicio del partido y zafó de la tarjeta. Cumplió, pero sin lucir.
Lautaro Di Lollo (6)
Buen partido del central, que ganó en el duelo con Zampedri. Sólido, es parte de la columna vertebral de este equipo.
Ayrton Costa (6)
Le tocó pelear mucho en el juego aéreo, donde ganó más de lo que perdió. Duro para una defensa sólida.
Lautaro Blanco (7)
Muy buen partido del lateral, tanto en la marca como en sus criteriosos pasajes al ataque. Envió el buscapié para el gol de Bareiro.
Milton Delgado (6)
Buen lugarteniente de Paredes, hizo circular la pelota en la primera hora de juego. En el final, cuando la Católica apuró, aportó en la marca.
Leandro Paredes (8)
Actuación de crack, especialmente en la primera parte. En el final se sacó el frac y tuvo que ponerse el overol.
Santiago Ascacibar (6)
Luchador, aportó mucho en la contención. Tuvo una clara chance de gol en la primera mitad.
Tomás Aranda (7)
Picante, siempre que se enchufó, Boca generó peligro. Encara y pasa. Participó en el armado de la jugada del segundo tanto xeneize.Y cuando tuvo que cuidar la pelota, también supo hacerlo
Miguel Merentiel (4)
Jugó un escalón por debajo de sus compañeros. Fue absorbido por la marca de la defensa chilena.
Adam Bareiro (6)
Sigue derecho para el gol con la camiseta de Boca. Liquidó el partido y se mostró peligroso.
Ander herrera (5)
Ingresó para sumar gente en la mitad de la cancha. Intentó hacer circular el balón.
Milton Giménez (5)
No aportó demasiado. Su presencia coincidió con los minutos de dudas que sufrió Boca en el final.
Juan Barinaga (5)
Entró por Weigandt, que jugó un rato largo golpeado.
Marco Pellegrino (-)
Reemplazó a Aranda en el tiempo de descuento para aportarle altura a la defensa boquense.
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