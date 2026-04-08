Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Cartonazo tiene un pozo de $4.000.000: mañana sale la tarjeta

Deportes

Uno por uno

Uno por uno

Facundo Aché
fache@eldia.com

8 de Abril de 2026 | 05:38
Edición impresa

8

LEANDRO PAREDES

Un gran partido del volante de la Selección, de lo mejor desde su llegada a Boca. Abrió el partido con un remate desde la puerta del área, fue el dueño del centro del campo, manejó los tiempos del equipo e hizo magia con dos grandes pases para jugadas claras que definieron Ascacibar y Aranda. Resaltó en un gran partido de todo Boca en Chile.

LE PUEDE INTERESAR

Con un goles de Paredes y Bareiro, Boca ganó 2 a 1 ante Universidad Católica en el debut en la Copa Libertadores

LE PUEDE INTERESAR

Ariel Pereyra dirigió su primera práctica pensando en el estreno por Copa Argentina frente a Camioneros

 

4

EL URUGUAYO MIGUEL MERENTIEL NO CRUZÓ LA CORDILLERA

La Bestia fue la nota discordante de un equipo que funcionó bien. Intentó luchar, pero nunca encontró los huecos para poder jugar. Ubeda lo reemplazó por Herrera tras el 2 a 0.

 

5

GUSTAVO TEJERA FUE PERMISIVO PERO SACÓ EL PARTIDO

Al uruguayo casi se le va el partido de las manos en el inicio, cuando arregló una gresca con un par de amarillas. Debió amonestar a Weigandt por una falta fuerte. Después, cumplió.

 

------------------------------

 

Leandro Brey (5)
Salió mal en el gol del descuento. Había redondeado un buen partido, pero su error le puso suspenso al final. Tuvo una gran atajada ante un cabezazo de Zampedri.

Marcelo Weigandt (5)
Cometió una fuerte falta en el inicio del partido y zafó de la tarjeta. Cumplió, pero sin lucir.

 

Lautaro Di Lollo (6)
Buen partido del central, que ganó en el duelo con Zampedri. Sólido, es parte de la columna vertebral de este equipo.

Ayrton Costa (6)
Le tocó pelear mucho en el juego aéreo, donde ganó más de lo que perdió. Duro para una defensa sólida.

Lautaro Blanco (7)
Muy buen partido del lateral, tanto en la marca como en sus criteriosos pasajes al ataque. Envió el buscapié para el gol de Bareiro.

Milton Delgado (6)
Buen lugarteniente de Paredes, hizo circular la pelota en la primera hora de juego. En el final, cuando la Católica apuró, aportó en la marca.

Leandro Paredes (8)
Actuación de crack, especialmente en la primera parte. En el final se sacó el frac y tuvo que ponerse el overol.

Santiago Ascacibar (6)
Luchador, aportó mucho en la contención. Tuvo una clara chance de gol en la primera mitad.

Tomás Aranda (7)
Picante, siempre que se enchufó, Boca generó peligro. Encara y pasa. Participó en el armado de la jugada del segundo tanto xeneize.Y cuando tuvo que cuidar la pelota, también supo hacerlo

Miguel Merentiel (4)
Jugó un escalón por debajo de sus compañeros. Fue absorbido por la marca de la defensa chilena.

Adam Bareiro (6)
Sigue derecho para el gol con la camiseta de Boca. Liquidó el partido y se mostró peligroso.

INGRESARON

Ander herrera (5)
Ingresó para sumar gente en la mitad de la cancha. Intentó hacer circular el balón.

Milton Giménez (5)
No aportó demasiado. Su presencia coincidió con los minutos de dudas que sufrió Boca en el final.

Juan Barinaga (5)
Entró por Weigandt, que jugó un rato largo golpeado.

Marco Pellegrino (-)
Reemplazó a Aranda en el tiempo de descuento para aportarle altura a la defensa boquense.

 

Promedio:
5,78
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Boca: ganó con autoridad y ya comienza a ilusionarse
Multimedia

Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Clausuraron un hipermercado mayorista en La Plata: hallaron alimentos con gorgojos y habilitación vencida

EL DIA en Medellín | Los hinchas del Pincha van llegando a Colombia para el debut de la Libertadores

En 2025 la Comuna gastó $475 mil millones: la mayor parte, en Obras, Educación y Delegaciones

De únicas a pintas vacías: el club de las 27 cervecerías platenses que cerraron barriles en la última década

"Golpes en la cabeza": la hipótesis principal apunta a que el jubilado fue asesinado en La Plata

Tras varias horas, se levantó el corte en la Autopista por el golpe al consumo barrial en La Plata

Zaniratto en La Redonda: "Esperaba otra cosa, pero las decisiones se aceptan”
+ Leidas

A Estudiantes le llegó la hora de la verdad en la Copa Libertadores: formaciones, hora y TV

Por qué la Comuna clausuró un hipermercado mayorista

En Gimnasia Auzmendi se perfila como titular junto a Torres para la Copa Argentina

De la pinta al café con torta: las cervecerías de La Plata que fueron un boom ahora cierran

Nuevo paro nodocente complica las clases en colegios y facultades de la UNLP: el impacto

Vuelven desde hoy los cortes de calles por la miniserie de Netflix y desconcierta a los comerciantes

De Felippe es caro y analizan otros nombres

La Plata, en modo solidario: desesperado pedido de donaciones
Últimas noticias de Deportes

Los hinchas de Estudiantes van llegando y se hacen notar en Medellín

A Estudiantes le llegó la hora de la verdad en la Copa Libertadores: formaciones, hora y TV

El Pincha con suerte dispar en sus estrenos

Colombia, una tierra esquiva para el Pincha
Espectáculos
Eduardo Feinmann sostuvo un filoso cruce con Nati Jota y Olga por la entrevista a Agostina Páez 
Dura acusación de Silvia Süller a Silvio Soldán, tras su llanto en televisión: "Me pegó y me dejó en la calle con mis hijos"
Netflix apuesta fuerte por Argentina: todas las series y películas que llegarán entre 2026 y 2027
El fuerte posteo de Mauro Icardi y las fotos íntimas con La China Suárez ¿qué pasó?
Confirman la fecha de estreno del documental de Silvina Luna, los detalles
Política y Economía
Mar del Plata: el gasoil paraliza la pesca y presiona al transporte
Tres Arroyos: Los Arzoz realizan un nuevo remate con más de 600 cabezas
Junín: avanza el Plan Maestro del Salado y crece la expectativa en la región
Tandil será sede de Tecnobio 2026, jornada clave sobre agro y biológicos
La escribana de Adorni ya está en Tribunales para declarar ante el fiscal
Policiales
VIDEO. Escena criminal en Villa Elisa: confirman que el jubilado fue asesinado
Horror en Abasto: intentó prender fuego a su ex con la hija adentro
Crece la investigación por el uso ilegal de fármacos
Provocó un accidente y tenía licencia trucha
Un comerciante platense, blanco de la inseguridad
La Ciudad
La telemedicina, en la mira: en La Plata hablan de "uberización" y piden una regulación nacional
PROMUCO, el plan programa de remoción de autos abandonados en La Plata: paso a paso, cómo funciona?
El Gobierno busca frenar un paro total de micros, mientras sigue el calvario en La Plata por la baja frecuencia
Empleados del Servicio Meteorológico Nacional en alerta por la amenaza de reducir un 25% la planta
Miércoles inestable en La Plata con frío y "lluvia finita": ¿cuándo repunta?

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla