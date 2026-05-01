Golpe judicial para "Chiqui" Tapia: no podrá defenderse de su procesamiento

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La Justicia declaró "desierto el recurso de apelación" por un error de plazos
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El presidente de la AFA, Claudio Tapia, que no podrá defenderse ante la Cámara en lo Penal Económico de su procesamiento por retención indebida de tributos y aportes de seguridad social, luego de que su defensa presentara los argumentos fuera de término.
El Tribunal resolvió declarar "desierto el recurso de apelación" tanto para "Chiqui" Tapia como para la AFA, que también se encuentra procesada como persona jurídica. Esto significa que los camaristas no analizarán los argumentos propios del dirigente cuando resuelvan el caso la próxima semana.
La controversia surge a partir de una audiencia fijada para el pasado viernes. Mientras que otros imputados solicitaron prórrogas de manera formal y previa, la defensa de Tapia, encabezada por el abogado Luis Charro, no entregó el escrito requerido ni pidió la postergación a tiempo. Los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio fueron tajantes al rechazar el pedido posterior de la defensa: "El pedido de postergación debe ser efectuado con anterioridad a la fecha de celebración del acto, y no cuando ha decaído el derecho para participar del mismo", señalaron en el fallo, calificando la solicitud de "extemporánea".
El procesamiento, dictado originalmente por el juez Diego Amarante a fines de marzo, alcanza también a figuras de peso en la entidad madre del fútbol argentino, como el tesorero Pablo Toviggino, el ex secretario general Víctor Blanco y el gerente Gustavo Lorenzo.
Según la investigación, los directivos habrían orquestado un plan para retener millonarias sumas de impuestos y recursos de la seguridad social que la AFA no pagó en los plazos legales. El monto de la presunta maniobra asciende a 19.300 millones de pesos. En su fallo, el juez Amarante sostuvo que los acusados buscaron obtener "beneficios financieros" a través del depósito tardío de dichos montos.
Como consecuencia, Tapia y Toviggino enfrentan embargos por 350 millones de pesos y tienen prohibida la salida del país.
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A pesar del error procesal de su defensa, el procesamiento de Tapia no queda confirmado automáticamente. Según fuentes judiciales, la Cámara aún debe analizar las apelaciones de los otros coimputados, como Toviggino, cuya estrategia defensiva es similar a la del presidente. Si el Tribunal considera que en el caso de los otros dirigentes no hubo delito, ese beneficio se extendería a Tapia por extensión.
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