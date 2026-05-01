Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo de $3.000.000 | Mañana sale una doble tanda de números en el diario EL DIA

Policiales

Golpe judicial para "Chiqui" Tapia: no podrá defenderse de su procesamiento

La Justicia declaró "desierto el recurso de apelación" por un error de plazos

Golpe judicial para "Chiqui" Tapia: no podrá defenderse de su procesamiento
1 de Mayo de 2026 | 07:11

Escuchar esta nota

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, que no podrá defenderse ante la Cámara en lo Penal Económico de su procesamiento por retención indebida de tributos y aportes de seguridad social, luego de que su defensa presentara los argumentos fuera de término.

El Tribunal resolvió declarar "desierto el recurso de apelación" tanto para "Chiqui" Tapia como para la AFA, que también se encuentra procesada como persona jurídica. Esto significa que los camaristas no analizarán los argumentos propios del dirigente cuando resuelvan el caso la próxima semana.

La controversia surge a partir de una audiencia fijada para el pasado viernes. Mientras que otros imputados solicitaron prórrogas de manera formal y previa, la defensa de Tapia, encabezada por el abogado Luis Charro, no entregó el escrito requerido ni pidió la postergación a tiempo. Los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio fueron tajantes al rechazar el pedido posterior de la defensa: "El pedido de postergación debe ser efectuado con anterioridad a la fecha de celebración del acto, y no cuando ha decaído el derecho para participar del mismo", señalaron en el fallo, calificando la solicitud de "extemporánea".

El procesamiento, dictado originalmente por el juez Diego Amarante a fines de marzo, alcanza también a figuras de peso en la entidad madre del fútbol argentino, como el tesorero Pablo Toviggino, el ex secretario general Víctor Blanco y el gerente Gustavo Lorenzo.

Según la investigación, los directivos habrían orquestado un plan para retener millonarias sumas de impuestos y recursos de la seguridad social que la AFA no pagó en los plazos legales. El monto de la presunta maniobra asciende a 19.300 millones de pesos. En su fallo, el juez Amarante sostuvo que los acusados buscaron obtener "beneficios financieros" a través del depósito tardío de dichos montos.

Como consecuencia, Tapia y Toviggino enfrentan embargos por 350 millones de pesos y tienen prohibida la salida del país.

LE PUEDE INTERESAR

Mientras alentaban al Pincha, les abrieron el auto y se llevaron todo

LE PUEDE INTERESAR

A plena luz del día, entró a una casa en Los Hornos y atacó a una mujer

A pesar del error procesal de su defensa, el procesamiento de Tapia no queda confirmado automáticamente. Según fuentes judiciales, la Cámara aún debe analizar las apelaciones de los otros coimputados, como Toviggino, cuya estrategia defensiva es similar a la del presidente. Si el Tribunal considera que en el caso de los otros dirigentes no hubo delito, ese beneficio se extendería a Tapia por extensión.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Horror en La Plata: mataron de un balazo a una mujer en un cotillón y detuvieron al acusado a pocas cuadras

Estudiantes, en un partido durísimo, rescató un punto ante Flamengo igualando 1 a 1

VIDEO. El crimen del cotillón: así cayó el acusado a escasas cuadras de la escena del ataque

VIDEO. El delito se instaló en City Bell: las noches de miedo, en primera persona

Liberaron un carril tras las obras y vuelve a estar transitable Camino Belgrano entre 511 y 514

Micros, trenes y otro aumento de la nafta: un combo que complica más la movilidad en La Plata

El fenómeno detrás de los locales vacíos en La Plata, que cada vez son más

Insfrán: “Cuando hay un cambio de técnico la expectativa es otra”
+ Leidas

¿Nuevo funcionario en la Municipalidad?

Crece la polémica por el monumento de plaza España en La Plata

DIM le ganó en el final a Cusco y se prende en la pelea con Estudiantes

Micros, basura, estacionamiento y más: así funciona La Plata el Día del Trabajador

Súper Cartonazo de $3.000.000 | Mañana sale una doble tanda de números en el diario EL DIA

"Estamos paralizados": alerta de ingenieros bonaerenses por el conflicto en ARBA

La agenda de Estudiantes está cargada de partidos

"El final está cerca": la frase que nadie quería escuchar de un crack del fútbol mundial
Últimas noticias de Policiales

Pelea mortal en La Plata: una discusión entre amigos terminó con un hombre asesinado

Incendio, humo y tensión dentro del Hospital de Niños por una secadora que se prendió fuego

Mientras alentaban al Pincha, les abrieron el auto y se llevaron todo

A plena luz del día, entró a una casa en Los Hornos y atacó a una mujer
La Ciudad
FOTOS | Arrancaron los festejos por el 116º aniversario de Etcheverry: el cronograma completo
Cuenta DNI de Banco Provincia: los descuentos de este viernes 1º de mayo del 2026
En qué barrios de La Plata vacunarán gratis a perros y gatos la próxima semana
Día del Trabajador con tiempo agradable en La Plata: cómo sigue el fin de semana
Súper Cartonazo de $3.000.000 | Mañana sale una doble tanda de números en el diario EL DIA
Deportes
"El final está cerca": la frase que nadie quería escuchar de un crack del fútbol mundial
El Pincha y su tremendo porcentaje de triunfos jugando como local en Libertadores
La agenda de Estudiantes está cargada de partidos
¡Así no tiene gracia!: la app con IA que te dice quién tiene la figurita del Mundial 2026 que te falta
DIM le ganó en el final a Cusco y se prende en la pelea con Estudiantes
Espectáculos
Brenda Gandini y Gonzalo Heredia, separados: ¿quién es el famoso actor apuntado como el el tercero en discordia?
Pampita y una visita íntima en medio de los rumores de separación con Martín Pepa
Música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos para este finde en La Plata
El “tunga tunga” y la cumbia copan La Plata
"Yo, sin culpa": una sesión de terapia sobre las tablas
Información General
"El delito del juego ilegal online tiene un entramado complejo"
Una científica de la UNLP reclamó un acuerdo social para la minería y el ambiente
Desintoxicación digital: la idea de aflojar con el celular
Cómo el uso de IA amplía la capacidad de vigilar a las personas
¿Cuáles son las vacunas que escasean en la Provincia de Buenos Aires?

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla