Otro episodio vandálico contra un caño de agua

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Un nuevo episodio de vandalismo volvió a afectar una instalación de ABSA en San Carlos y generó preocupación entre vecinos por el enorme desperdicio de agua potable. El hecho ocurrió en la zona de 147 y 40, en el barrio Lomas de San Ramón, donde un caño perteneciente a la red fue dañado y comenzó a perder el suministro de manera constante hasta desbordar hacia un arroyo cercano.
La situación fue advertida por frentistas del lugar, que desde hace varios días observan cómo miles de litros terminan escurriendo por zanjas y calles de tierra. Según contaron, el agua sale con presión desde un conducto ubicado en un sector descampado y forma verdaderos cursos improvisados.
“Es impresionante la cantidad de agua que se pierde todo el tiempo”, señaló uno de los vecinos de la zona, que además cuestionó la demora en la reparación. Otros habitantes del barrio advirtieron que no es la primera vez que ocurre un episodio similar y reclamaron una solución definitiva para evitar nuevos daños.
De acuerdo con lo informado, el conducto habría sido vandalizado. Desde ABSA ya habían alertado en otras oportunidades sobre ataques a instalaciones de agua en distintos puntos de la periferia platense, principalmente vinculados al robo de cables, daños en perforaciones y roturas intencionales.
Según explicaron desde la empresa, este tipo de hechos no solo genera pérdidas millonarias de agua potable sino también complicaciones en el servicio para distintos barrios, ya que muchas veces obliga a reducir presión o realizar reparaciones de urgencia.
Mientras esperan que se normalice la situación, vecinos de San Carlos volvieron a reclamar mayores controles y presencia en una zona donde, aseguran, los hechos vandálicos se repiten con frecuencia. También pidieron acelerar las tareas de reparación para evitar que continúe el desperdicio de agua.
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