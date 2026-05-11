Una foto volvió a alejar al Gobierno de la Iglesia

“Por algo Javier Milei no recibe a los miembros de la Iglesia Católica, siempre jugaron con el peronismo”, expresaron en la Casa Rosada ante una imagen que circuló con mucha fuerza y no pasó desapercibida. Fue la del titular de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo, con intendentes de primera línea del Partido Justicialista y dirigentes de la CGT.

La foto, que coronó un encuentro celebrado el miércoles en la sede de la CEA, ubicada en el barrio de Retiro, confirmó algo que piensa el oficialismo y no lo dice abiertamente. Según trascendió, en La Libertad Avanza (LLA) aseguran que las autoridades eclesiásticas comenzaron a jugar “políticamente” reuniéndose con Fernando Espinoza (La Matanza), Jorge Ferraresi (Avellaneda) y algunas caras de la central de la calle Azopardo.

“Son todos peronistas y juegan a que haya cada más pobres, juegan al pobrismo”, disparan en Balcarce 50 en torno a los movimientos y por eso dicen que el jefe de Estado nunca los recibió. Ni los recibirá. En el entorno del economista subrayan que la desconfianza con los representantes de la Iglesia es total y más con las críticas que emitieron.

Porque en ese encuentro se habló del fuerte deterioro de la situación social en la provincia de Buenos Aires, con el incremento de los pedidos de comida en el principal distrito electoral del país.

Un dirigente que participó de esa reunión le dijo a este medio que el panorama “es sombrío” y que si la situación no escala es por el rol de los jefes comunales, que tratan de asistir a la población vulnerable de los territorios. Con un detalle que no pasa desapercibido: es la primera vez que Colombo acepta hacer publico un encuentro de este estilo.

Por lo general, el arzobispo de Mendoza no pretende que los cónclaves se hagan públicos. Pero como señalan quienes estuvieron con él, “aceleró un paso más”.