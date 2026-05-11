Pymes: las ventas minoristas cayeron un 3,2% interanual

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Las ventas minoristas descendieron 3,2 por ciento interanual a precios constantes y acumularon una retracción del 3,5 por ciento en lo que va del año, arrojó un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came).
El informe reflejó además una caída del 1,3 por ciento frente a marzo y consolidó un escenario marcado por el consumo moderado.
Desde la entidad señalaron que durante abril la actividad se sostuvo principalmente por compras vinculadas a productos esenciales y al recambio estacional, mientras que gran parte de los consumidores priorizó el financiamiento y las promociones para concretar gastos.
En ese contexto, seis de los siete rubros relevados terminaron el mes con caídas. El sector más golpeado fue bazar y decoración, que registró un retroceso del 12,3 por ciento. También se destacaron las bajas en perfumería, con un 7,2 por ciento, y en ferretería, materiales eléctricos y para la construcción, que cayó 4,2 por ciento.
La única excepción fue farmacia, que mostró una suba interanual del 6,1 por ciento y volvió a aparecer como uno de los rubros más estables dentro del consumo minorista.
Pese al escenario adverso, más de la mitad de los comerciantes consultados sostuvo que su situación se mantiene sin grandes cambios respecto del año pasado. El 53,3 por ciento definió su presente como “estable”, mientras que el 39,6 por ciento aseguró estar peor que hace un año.
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Las expectativas hacia adelante, en tanto, se mantienen divididas. El 49 por ciento de los encuestados cree que en los próximos doce meses la situación seguirá igual, mientras que el 37,2 por ciento espera una mejora y el 13,8 por ciento prevé un deterioro mayor.
Por otro lado, el relevamiento también mostró que las ventas online crecieron 8 por ciento interanual entre los comercios con local físico. Sin embargo, ese repunte no logró compensar la caída del consumo presencial ni revertir la tendencia general negativa.
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