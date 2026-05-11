Advierten riesgos legales por amenazas en colegios

En un escenario crítico para la comunidad educativa de La Plata, donde las amenazas y los episodios de violencia se han vuelto moneda corriente tanto en establecimientos públicos como privados, la organización FARA (Fundación Acción Restaurativa Argentina) lanza un ciclo de intervenciones directas en las escuelas, apostando a la información jurídica y la cultura de paz como las únicas herramientas capaces de frenar una escalada de conflictividad que preocupa a padres, docentes y autoridades.

La propuesta surge en un momento de quiebre. El primer semestre del año ha evidenciado un incremento sostenido de la violencia escolar, un fenómeno que hoy encuentra en las redes sociales un combustible peligroso. Las peleas ya no terminan en el patio; se graban, se viralizan y se consumen como contenido, deshumanizando la agresión y convirtiendo el conflicto en un espectáculo digital que perpetúa el hostigamiento. Ante esto, FARA propone volver a lo esencial: el diálogo y la responsabilidad.

Uno de los ejes centrales de estas charlas es la inminente aplicación de la reforma penal juvenil, que prevé bajar la edad de imputabilidad a los 14 años a partir de septiembre de este año. Este cambio de paradigma legal coloca a los adolescentes platenses en una situación de mayor vulnerabilidad y responsabilidad ante la ley.

Desde FARA sostienen que informar a los jóvenes sobre sus derechos y las nuevas consecuencias legales de sus actos no es solo una medida de protección individual, sino una estrategia de prevención colectiva. El objetivo es que los estudiantes comprendan que, ante el nuevo marco legal, acciones que antes no eran punibles ahora pueden derivar en procesos judiciales rigurosos. “No se trata solo de conocer la ley, sino de entender el impacto de las decisiones”, explican los especialistas de la fundación.

Frente al clima de tensión que atraviesan los colegios de la región, el equipo integrado por los doctores Omar Ozafrain, Fabiana Rogliano, Silvana Paz y Silvina Paz promueve la Justicia Restaurativa como una alternativa pedagógica. Bajo el lema “Restaurar para aprender y convivir”, la iniciativa busca que la escuela recupere su rol de territorio seguro.

El abordaje se divide en tres pilares fundamentales: la responsabilización, para que el joven asuma un rol activo frente al daño ocasionado; la reparación, que busca sanar los vínculos y el tejido social afectado por la violencia; y el empoderamiento, brindando herramientas como la figura del Abogado del Niño para que los adolescentes conozcan sus derechos y obligaciones.

Tras experiencias positivas en instituciones como el Colegio San Luis, FARA extenderá sus talleres a partir de junio al Colegio Nacional de La Plata y a otros establecimientos de la región.

La apuesta es intervenir antes de que el sistema penal tenga que hacerlo.