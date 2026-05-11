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Política y Economía |DE Amnistía Internacional por posible influencia en seguridad y migraciones

Inquietud por las inversiones de Thiel

Inquietud por las inversiones de Thiel
11 de Mayo de 2026 | 02:02
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Amnistía Internacional advirtió el posible peligro de la llegada de Palantir Technologies, la empresa de análisis de datos perteneciente al empresario estadounidense Peter Thiel, debido a que su sistema permite cruzar información sensible “para apoyar decisiones estatales en áreas como seguridad y migración”, por lo que le “recomendó” al gobierno nacional “transparentar” cualquier vínculo con la firma.

La ONG sostiene que las tareas que puede llevar a cabo Palantir traería como consecuencia un posible aumento de “riesgos de vigilancia, perfilamiento, detenciones, deportaciones” y cualquier afectación hacia los derechos humanos de la ciudadanía argentina.

“La preocupación no es exclusiva de Argentina ni responde a una reacción local: forma parte de un debate internacional cada vez más intenso sobre los límites al uso de tecnologías de análisis masivo de datos en áreas sensibles. Cuando una herramienta permite reunir información dispersa, generar perfiles o producir alertas sobre personas o grupos, puede profundizar sesgos, reforzar dinámicas discriminatorias y afectar de manera desproporcionada a quienes ya se encuentran en situaciones de vulnerabilidad o estigmatización”, expresó Amnistía por medio de un informe publicado el viernes.

 

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