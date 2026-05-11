Nuevo round entre la Nación y la UBA

El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, acusó ayer a la Universidad de Buenos Aires (UBA) de intentar monopolizar los fondos destinados a hospitales universitarios de todo el país y afirmó que el conflicto responde a “una extorsión política” impulsada por el vicerrector Emiliano Yacobitti para presionar por mayores recursos.

Álvarez cuestionó el reclamo presentado por la casa de estudios, que “pretende quedarse” con “75.000 millones de pesos”, equivalentes al 95% del total destinado a hospitales universitarios.

“Para todos los hospitales universitarios del país pretende dejar apenas 4.000 millones”, aseguró, y agregó que universidades como la de Cuyo ya solicitaron partidas cercanas a los 2.400 millones de pesos para sus centros de salud.

Afirmó que las transferencias mensuales se realizaron “en tiempo y forma” y calificó de “falsa” la denuncia de desfinanciamiento. “Publiqué todas las transferencias y les dije a los médicos que tienen que reclamarle al rectorado, porque ya hicimos los giros”, señaló.

Y explicó que el presupuesto universitario contempla un fondo corriente asignado mensualmente a cada universidad y un fondo anual extraordinario de 80.000 millones de pesos destinado específicamente a salud. Según indicó, la UBA pretende que ese fondo se ejecute casi por completo en los primeros meses del año.