Investigan muerte en Río Gallegos

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Un jubilado de 71 años, que se encontraba desaparecido desde el 20 de abril pasado, fue encontrado muerto ayer en la ciudad de Río Gallegos, Santa Cruz, en un inmueble vinculado al exsecretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz.
El cuerpo de Aníbal Cepeda apareció descuartizado en el patio interno del complejo de departamentos abandonado ubicado en la zona de la Costanera.
La propiedad formó parte de los bienes decomisados vinculados a Muñoz y se encontraba bajo la administración de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) con custodia de Gendarmería nacional. Las autoridades llegaron al lugar, luego de la detención de un sospechoso identificado como Marcelo Félix Curtti, que brindó información clave. Hasta el momento, la investigación sigue en curso para saber las causas exactas de su muerte.
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