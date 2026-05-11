La eliminación de Boca dejó heridas profundas, enojo y crisis

A Boca le queda por delante la clasificación a octavos de la Copa

Los días de gloria y unidad dentro del vestuario de Boca parecen haber terminado luego de la eliminación en los octavos de final del Torneo Apertura en manos de Huracán en La Bombonera. El Xeneize consumó su tercer derrota en cuatro partidos, y malestar se sintió en Brandsen 805 luego del pitazo final de Pablo Echavarría, donde los futbolistas se retiraron en medio de una mezcla de aplausos y silbidos.

Para colmo, otro de los temas que se suma a este cúmulo de situaciones negativas, fue el insulto de Leandro Paredes para con Milton Giménez, que en el intento de calmarlo cuando el capitán discutía con los jugadores del Globo, el delantero cobró de rebote. “La c… de tu madre”, le gritó el mediocampista de la Selección Argentina al 9 surgido en Atlanta, cuando intentó calmarlo al cierre del segundo tiempo y con una desventaja en el marcador -minutos después el delantero llevaría todo al alargue-.

A pesar de esto, la temprana eliminación en los playoffs del campeonato doméstico, el vestuario azul y oro quedó muy golpeado, y sobre todo, caído anímicamente, ya que los propios futbolístias sintieron que el partido se les escapó de las manos.

Por su parte, en medio todas estas sensaciones de tristeza, aparte del enojo, el plantel rescató el esfuerzo. En este sentido, puertas adentro entienden que lo dieron todo. Ahora, buscarán tomarse revancha en las dos finales que tienen por delante en la Copa Libertadores y lucharán por clasificarse a los octavos de final.

El panorama en la cita máxima del continente tampoco es favorable, ya que acumula dos derrotas consecutivas ante Cruzeiro y Barselona de Guayaquil, ambas por 1-0 y en condición de visitante.

Para despejar la mete y dar vuelta la pagina, el entrenador xeneize, Claudio Úbeda determinó darle vía libre a los futbolistas luego del partido ante Huracán. De tal forma, el plantel se reencontrará esta tarde a a partir de las 15 en Boca Predio, con el foco puesto en los próximos dos compromisos internacionales.

ÚBEDA ASUMIÓ LA CULPA Y LAMENTÓ LA ELIMINACIÓN

“Perder un partido como este nos deja angustiados. La verdad es que, si uno analiza el trámite general, tuvimos un dominio absoluto del juego. Generamos muchas situaciones de gol. Sí, cometimos errores, pero pudimos recuperarnos y después vinieron los dos penales”, comentó Claudio Úbeda en conferencia de prensa, tras la derrota ante Huracán.

Sin embargo, el DT manifestó: “No tengo nada para reprocharle a los jugadores. Hicieron un esfuerzo tremendo, 120 minutos de un partido intenso. Las situaciones las creamos. Tenemos que focalizar en terminar mejor las jugadas”.