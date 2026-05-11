Fuerte repudio de la CGT al ataque con molotov contra un sindicato

La Confederación General del Trabajo (CGT) denunció ayer un escenario de “persecución y amenazas” contra el movimiento obrero, tras un ataque con una bomba molotov perpetrado en la madrugada del viernes contra la sede del Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento en la ciudad de Rosario. Según trascendió, el impacto del proyectil casero contra el acceso principal del edificio gremial desató un incendio que finalmente fue sofocado por los vecinos.

El incidente, por el que hasta ayer no habían trascendido heridos ni detenidos, ocurrió en el local ubicado sobre Dean Funes al 1000, en la zona sur rosarina. Luego de que el ataque fuera denunciado a las autoridades, la Policía de Santa Fe desplegó un operativo de varias horas en el lugar para llevar adelante las pericias correspondientes y recabar pruebas que permitan identificar a los responsables.

En este contexto, la central obrera calificó el episodio como un “hecho de extrema gravedad” y advirtió que el mismo no debe ser “naturalizado ni minimizado” por las autoridades.

Según interpretó la conducción de la CGT, este atentado no es un hecho aislado, sino que se inscribe en lo que consideraron como un “clima de creciente hostigamiento” hacia las organizaciones sindicales.

“Este ataque se expresa también en sanciones, multas y la judicialización de la actividad gremial”, señalaron desde la CGT y vincularon el violento hecho con las recientes presiones administrativas y judiciales que enfrentan diversos sectores del sindicalismo.

En el comunicado difundido por la central obrera que conducen Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano, la CGT expresó su solidaridad con los trabajadores de Dragado y Balizamiento, a la par que extendió el respaldo a los gremios de La Fraternidad y la Unión Tranviarios Automotor (UTA), sectores que han estado bajo la lupa oficial por medidas de fuerza recientes.

“El movimiento obrero organizado no se amedrenta ni retrocede frente a la persecución”, sentenciaron desde la CGT y concluyeron que la respuesta ante los supuestos “intentos de disciplinamiento” será la “unidad, organización y defensa irrestricta de los derechos laborales”.