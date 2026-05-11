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Política y Economía |Desde Santa Fe

En la UCR advierten que “o roban o hay sobresueldos”

En la UCR advierten que “o roban o hay sobresueldos”
11 de Mayo de 2026 | 02:05
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El intendente de Venado Tuerto y presidente de la UCR santafesina, Leonel Chiarella, disparó con dureza contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al cuestionar el crecimiento patrimonial por el que la Justicia investiga al funcionario y asegurar que “no puede justificar” su nivel de vida con los ingresos oficiales que percibe. Además, advirtió que la situación golpea la credibilidad del Gobierno nacional y profundiza el malestar social en medio de la crisis económica.

“Adorni no está pudiendo justificar su incremento patrimonial y los gastos que hoy ascienden a 800 millones de pesos. Si no tenés nada para esconder, presentás la declaración jurada y explicás de dónde salió la plata”, sostuvo Chiarella en declaraciones radiales y remarcó que las sospechas alrededor del ministro generan “mucho ruido” no sólo en la política, sino también en la sociedad.

Para el radical, la imposibilidad de explicar el origen de determinados bienes y gastos abre interrogantes inevitables. “Cuando tu ingreso no puede justificar tu nivel de vida es dudoso y hay que investigar”, señaló. En ese sentido, planteó: “O hay sobresueldos, que ya está mal, o están robando y la plata sale de otro lado. En cualquiera de los dos casos está mal”.

Según su análisis, el caso impacta directamente sobre una de las principales promesas del oficialismo. “Este Gobierno dijo que venía a terminar con estas prácticas y uno de sus principales exponentes no puede justificar cómo, cobrando tres millones y medio de pesos por mes, alcanzó ese nivel de compra de propiedades y refacciones”, cuestionó.

Por otro lado, Chiarella defendió el rol de los municipios frente a las críticas del Gobierno a la presión impositiva local. Si bien admitió que existen casos de tasas “exorbitantes”, rechazó las generalizaciones y sostuvo que muchos gobiernos locales mantienen cuentas ordenadas y redujeron impuestos.

“No todos somos degenerados fiscales”, respondió en alusión a declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo. “Hay municipios que tenemos seis años de superávit, bajamos impuestos y eliminamos tasas mucho antes de este gobierno”, argumentó.

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El intendente de Venado Tuerto alertó también sobre la caída de la recaudación y la coparticipación producto del freno de la actividad económica. “Hay cada vez más familias que se endeudan para cubrir gastos cotidianos. La gente paga alimentos en cuotas o deja de pagar la obra social para pasar al sistema público”, describió.

En ese marco, defendió la ampliación de funciones que hoy cumplen las administraciones locales. “Se sigue discutiendo el municipalismo con argumentos de hace 20 años, cuando parecía que el intendente sólo tenía que encargarse del alumbrado, barrido y limpieza. Hoy los municipios tienen jardines maternales, centros de salud, políticas de empleo, seguridad y reciclado”, explicó.

Consultado sobre el escenario político rumbo a 2027, Chiarella evitó hablar de candidaturas o alianzas y aseguró que el radicalismo debe concentrarse en fortalecer su estructura territorial antes de discutir nombres propios. “Las cuestiones anti algo no le han dado resultado a la Argentina. Nosotros creemos en construir desde lo propositivo”, aclaró.

Finalmente, insistió en que la prioridad debe estar puesta en la situación social y económica. “Hablar hoy de candidaturas es poner el carro delante del caballo. A la gente no le importa con quién va a ir cada dirigente, le importa cómo llegar a fin de mes”, concluyó.

 

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