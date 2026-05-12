Hermanados por el delito, cayeron por un asalto

VIDEO.- “Tarifazo” para ir a CABA: aumenta el boleto del tren y de micros
VIDEO.- “Tarifazo” para ir a CABA: aumenta el boleto del tren y de micros
VIDEO. No para de subir y ahora la nafta súper llegó a $2.054
Un financista admitió gestiones para acceder al dólar en el cepo
Antes de la marcha, otro duro ajuste de Nación sobre las universidades
Un platense de 73 años hizo podio entre más de mil atletas, en un triatlón internacional
Tirante: se ilusiona e invita a soñar a lo grande con un juego de alto nivel
CONVOCATORIA | Reunión de matriculados con representantes a las asambleas del Consejo Profesional Ley 10.620
Macri pone límites pero no quiere romper con Milei, ni tampoco ser candidato
CONVOCATORIA | Reunión de afiliados con representantes a las Asambleas de la Caja De Seguridad Social Ley 12.724
De Vido volverá a cumplir prisión en su casa por “riesgos cardiovasculares”
VIDEO. Alejandro Montone: “Queremos solucionarle los problemas a los abogados”
VIDEO. Marcelo Szelagowski: “Hay que recuperar los valores de la abogacía”
Convocan desde la Ciudad a visibilizar la crisis en discapacidad
Inseguridad en La Loma: un drama que domina la agenda vecinal
Cruce por el pedido de mandar a juicio al autor de un embiste fatal
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Efectivos de la DDI La Plata detuvieron a dos hombres acusados de participar en un robo agravado ocurrido el pasado 28 de abril en el barrio privado “Don Alberto”, ubicado en la zona de las calles 505 a 516 y de 131 a 132, en Hernández.
La víctima, un sereno de 25 años, fue sorprendida mientras realizaba una recorrida de seguridad y terminó golpeada y herida tras resistirse al asalto.
Según la investigación, varios delincuentes llegaron en un Peugeot 505 gris y, tras amenazar al custodio -uno de ellos exhibiendo un arma de fuego-, sustrajeron dinero y un teléfono celular antes de escapar.
Se supo que el trabajador debió ser asistido en el Hospital Rossi por un corte en el rostro.
Tras el análisis de cámaras de seguridad y testimonios, los investigadores identificaron a dos sospechosos, ambos hermanos y con antecedentes penales. Finalmente, fueron interceptados y detenidos durante una vigilancia encubierta en 508 entre 6 y 7. Ahora quedaron a disposición de la UFIJ N° 17, que en breve los citará en indagatoria.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí