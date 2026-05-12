Hermanados por el delito, cayeron por un asalto

Efectivos de la DDI La Plata detuvieron a dos hombres acusados de participar en un robo agravado ocurrido el pasado 28 de abril en el barrio privado “Don Alberto”, ubicado en la zona de las calles 505 a 516 y de 131 a 132, en Hernández.

La víctima, un sereno de 25 años, fue sorprendida mientras realizaba una recorrida de seguridad y terminó golpeada y herida tras resistirse al asalto.

Según la investigación, varios delincuentes llegaron en un Peugeot 505 gris y, tras amenazar al custodio -uno de ellos exhibiendo un arma de fuego-, sustrajeron dinero y un teléfono celular antes de escapar.

Se supo que el trabajador debió ser asistido en el Hospital Rossi por un corte en el rostro.

Tras el análisis de cámaras de seguridad y testimonios, los investigadores identificaron a dos sospechosos, ambos hermanos y con antecedentes penales. Finalmente, fueron interceptados y detenidos durante una vigilancia encubierta en 508 entre 6 y 7. Ahora quedaron a disposición de la UFIJ N° 17, que en breve los citará en indagatoria.