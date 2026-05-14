Carlos III, en escena mientras Starmer resiste

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En medio de una creciente tormenta política, el rey Carlos III presentó ayer la agenda legislativa del gobierno británico, mientras el primer ministro Keir Starmer enfrenta fuertes cuestionamientos dentro de su propio Partido Laborista.
Durante la tradicional apertura del Parlamento, marcada por el lujo y las antiguas ceremonias de la monarquía, el rey repasó las prioridades oficiales para el próximo año: seguridad energética, defensa, economía y lucha contra el antisemitismo.
Pero detrás del protocolo y los carruajes, la atención estuvo puesta en la frágil situación política de Starmer. Más de una quinta parte de los diputados laboristas ya le reclamaron que defina una fecha para dejar el cargo, luego de los malos resultados en las recientes elecciones locales. Incluso comenzaron a sonar posibles reemplazantes, entre ellos el secretario de Salud, Wes Streeting.
El llamado “Discurso del Rey”, redactado por el gobierno de turno, volvió a mostrar el contraste entre las tradiciones centenarias británicas y las dificultades actuales del país. Con la reina Camila a su lado y la Corona Imperial sobre su cabeza, Carlos III encabezó una ceremonia que mezcla historia, política y señales de un liderazgo cada vez más debilitado.
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