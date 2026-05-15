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La Libertad Avanza denunció “presiones” e intimidación durante una sesión del Concejo Deliberante de Berisso

El bloque libertario cuestionó la presencia de militantes gremiales de ATE dentro del recinto y apuntó contra publicaciones posteriores que identificaron a concejales por su voto.

La Libertad Avanza denunció “presiones” e intimidación durante una sesión del Concejo Deliberante de Berisso
15 de Mayo de 2026 | 19:18

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El bloque de concejales de La Libertad Avanza en Berisso denunció haber sufrido situaciones de “presión” e “intimidación” durante la segunda sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante de Berisso, donde —según afirmaron— integrantes del gremio ATE ingresaron al recinto, repartieron carteles y se acercaron a las bancas mientras se desarrollaba el debate legislativo.

A través de un comunicado oficial, el espacio sostuvo que durante la sesión se vivieron “momentos de extrema tensión institucional” y advirtió que existió un intento de “condicionar posiciones políticas mediante la exposición y el señalamiento” de sus representantes.

“Queremos ser claros: ningún concejal puede ser intimidado dentro del recinto legislativo mientras cumple con la responsabilidad que le otorgaron los vecinos de Berisso”, señalaron desde el bloque.

En el escrito, los ediles libertarios remarcaron que el Concejo Deliberante “no puede convertirse en un espacio donde la presión, el hostigamiento o el apriete reemplacen al debate democrático” y reclamaron que desde la presidencia del cuerpo se garantice “un clima de armonía y respeto” durante las sesiones.

Asimismo, cuestionaron el rol de los gremios presentes y consideraron que el conflicto fue utilizado políticamente “para generar un clima de tensión orientado a perjudicar la imagen del Gobierno Nacional”.

“Defendemos plenamente la libertad de expresión, pero una cosa es manifestarse y otra muy distinta es ejercer presión directa sobre representantes elegidos democráticamente dentro del recinto legislativo”, expresaron.

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Críticas por publicaciones posteriores

Desde el bloque también manifestaron preocupación por lo ocurrido después de la sesión, cuando comenzaron a circular publicaciones en redes sociales —según denunciaron— señalando con nombre y apellido a concejales del espacio y responsabilizándolos por determinadas consecuencias sociales y sanitarias.

Para los concejales de La Libertad Avanza, la difusión de imágenes identificando individualmente a los ediles constituye un “hecho grave” que “no contribuye a la convivencia democrática ni al respeto institucional”.

“Las diferencias políticas jamás pueden transformarse en mecanismos de escrache, persecución o señalamiento personal”, remarcaron.

En ese sentido, afirmaron que durante la última sesión ordinaria fueron objeto de “insultos, agravios y manifestaciones que nada tienen que ver con el ejercicio democrático”.

Finalmente, desde el bloque libertario reafirmaron su compromiso “con la democracia, el respeto institucional y la libertad”, aunque advirtieron que no naturalizarán “conductas que buscan disciplinar políticamente mediante la presión social, el hostigamiento y la intimidación pública”.

“Defender los intereses de los vecinos implica actuar con firmeza, sin someternos a presiones ni ceder ante quienes pretenden imponer su voluntad por encima del diálogo”, concluyeron.

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