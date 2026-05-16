Nuevos audios suman tensión a una causa por presunta corrupción policial

Una investigación periodística reveló en las últimas horas una trama que vuelve a poner bajo sospecha la relación entre el poder económico informal y sectores de las fuerzas de seguridad: audios incorporados a una causa judicial comprometerían a integrantes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en una presunta estructura de protección montada alrededor de Sergio Occhiuzzo, conocido en el circuito financiero paralelo como “el Carniza”.

Según publicó Clarín, las grabaciones que ya están bajo análisis de la Justicia exhibirían conversaciones entre allegados al empresario y efectivos policiales, en las que se habla de pagos, favores y presuntos mecanismos de cobertura para evitar controles y allanamientos. Una de las frases que más impacto generó fue: “Le vamos a dar para que tengan”, una expresión que, según la investigación, estaría vinculada a supuestas entregas de dinero destinadas a sostener esa protección.

La causa busca reconstruir cómo Occhiuzzo pasó de administrar carnicerías en San Martín a convertirse en una figura dentro del mundo financiero informal del Conurbano, con un patrimonio que habría crecido exponencialmente al calor de maniobras ligadas al “rulo” del dólar oficial.

De acuerdo a la investigación, el empresario habría aprovechado durante años las distorsiones del cepo cambiario y los sistemas de importación oficial -primero las SIMI y luego las SIRA- para acceder a dólares a valor oficial mediante operaciones presuntamente sobrefacturadas.

Los audios también apuntarían a un sistema de alertas anticipadas sobre operativos policiales y movimientos judiciales, con presuntos vínculos directos entre el entorno de Occhiuzzo y miembros de la Superintendencia de Seguridad Región AMBA Norte I.

Además, el empresario aparece vinculado al denominado “Club del Cheque”, un esquema financiero informal que, según sospechan los investigadores, habría permitido descontar cheques a tasas elevadas utilizando sociedades y comercios como pantalla.