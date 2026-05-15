Encontraron muerto a un hombre que había desaparecido en La Plata: la madre cree que fue asesinado

Alejandro Samuel Rodríguez, que había desaparecido el 6 de mayo en la calle 529 entre 138 y 139, fue encontrado sin vida en las últimas horas después de nueve días sin que se conociera su paradero. En ese marco, su madre Margarita Molina denunció la falta de respuestas por parte de las autoridades policiales y señaló que la Justicia lo “abandonó”.

El hombre de 37 años fue encontrado sin vida en un loteo de la localidad de Arana, en las inmediaciones de 620 y 30. Rodríguez padecía problemas de salud mental y una discapacidad motriz producto de un accidente sufrido en el año 2007. Según relató su madre, Margarita, el hombre solía desorientarse y caminar frecuentemente hacia esa zona, dato que fue aportado a los investigadores desde el primer día de búsqueda.

Sin embargo, la madre denunció la falta de ayuda por parte de la policía para encontrarlo: “Mi hijo está muerto por la DDI que no se movió”. Según el relato de su madre, Alejandro fue encontrado por una señora que estaba haciendo un trabajo en las inmediaciones de la zona y fue ella quien alertó a la policía.

🎗️ Lamentamos informar que fue hallado sin vida Alejandro Samuel Rodríguez de la localidad de #LaPlata, desaparecido desde el 06/05/2026.



🙏 Nuestras condolencias a sus familiares y amigos. https://t.co/4FgrMJSNwz pic.twitter.com/uGBPQrgVFR — Personas Desaparecidas BA (@PerDesBsAs) May 15, 2026

De acuerdo con su testimonio, desde que acudió a las autoridades, “no revisaron las cámaras de seguridad”. Este martes en la madrugada, la familia recibió un mensaje en Facebook sobre una posible ubicación de Alejandro en 520 y 116, relativamente cerca de su casa. Margarita fue a ese sector y no lo encontró, pero alertó a las autoridades. “Yo salía a buscarlo, pero iba en micro, no podía entrar en el lugar donde lo encontraron”, remarcó.

Este jueves, Margarita volvió a presentarse en la fiscalía para pedir que le dejaran ver las cámaras del área donde presuntamente habían visto a su hijo. No obstante, la respuesta que le dieron no fue nada prometedora. “No habían pedido las grabaciones para verificarlo. No lo buscaron. Ellos lo mataron”, lamentó.

Tras el hallazgo del cuerpo, según contó la madre del hombre, le dijeron que Alejandro “capaz murió de frío” por lo que comenzó a sospechar de un posible crimen. En ese sentido, no se descarta la realización de una autopista en las próximas horas para establecer con más detalles las posibles causas del fallecimiento del hijo.