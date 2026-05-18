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Camba busca consolidar su buen momento

Camba busca consolidar su buen momento

darío ortiz, dt de camba

18 de Mayo de 2026 | 02:34
Edición impresa

Defensores de Cambaceres, que llega en alza en el torneo, buscará esta tarde consolidar su ubicación cuando a partir de las 15.30, enfrente a Sportivo Barracas, que hará de local en la cancha de Almagro, en la localidad de José Ingenieros.

El arbitraje será de Roberta Echeverría y el cotejo corresponde a la 12da fecha de interzonal del Torneo de Primera C.

En lo que resultó el estreno oficial de la iluminación, el Rojo consiguió volver a la senda de la victoria frente a Club Mercedes, con un 2 a 1 que le permitió sumar tres unidades valiosas y volver a acomodarse enhtrelos principales puestos del Grupo A.

Con 16 unidades, comparte la tercera posición con otros cuatro equipos, y está a 5 unidades del puntero de la zona Berazategui, que ya jugó y empató. Si el certamen concluyera ahora, estaría en zona de reducido, pero queda mucho por jugar.

Recuperando jugadores lesionados y suspendidos, Camba se quiere hacer fuerte en base a resultados para ya, a partir del próximo encuentro, disponer de la totalidad del plantel.

La probable formación sería con Santiago Calvo; Tiziano García, Mariano Alderetes, Pablo Fernández y Santiago Díaz; Javier Sequeyra, Esteban Coronel, Rodolfo Fernández, Román Zárate; Alan Meschini y Víctor Gómez.

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También fueron convocados Emanuel Duba, Benjamín Duarte, Santiago Argüello, Renzo Fernández, Sergio Luayza, Matías Domínguez, Benjamín González, Bryan Schmidt y Valentino Toniolo.

RESULTADOS DE LA FECHA

Estos fueron los resultados que se registraron ayer por la duodécima fecha del torneo: Sacachispas 3, Claypole 0; Deportivo Paraguayo 0, Luján 2; Leandro Alem 1, Muñíz 0; Puerto Nuevo 0, Central Ballester 0; Victoriano Arenas 2, Cañuelas 2 y Argentino de Rosario 0, Central Córdoba 0.

La fecha se completa esta tarde desde las 15:30 con el partido que sostendrán en el Bajo Flores, Deportivo Español y Club Mercedes.

 

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