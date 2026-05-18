El 28 de mayo empieza el pago de los haberes del IPS

18 de Mayo de 2026 | 01:59 Edición impresa

El Instituto de Previsión Social (IPS) confirmó la fecha de pago a los jubilados y pensionados de la provincia de Buenos Aires.

El organismo indicó que percibirán los haberes del mes de mayo a partir del día jueves 28 del corriente.

Este es el cronograma completo:

Jueves 28 de mayo: Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3; Pensiones sociales - no contributivas- con DNI terminados en 0, 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

Viernes 29 de mayo: Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 4, 5, 6 ,7, 8 y 9.

Desde el organismo previsional se recordó que el vencimiento del pago por ventanilla será el 23 de junio de 2026.

ANSES

Por su parte, Anses pagará hoy jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo a los titulares con documentos concluidos en 5, más l bono de 70 mil pesos.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo, los titulares con documentos terminados en 5. Y Asignación por Embarazo, los titulares con documentos finalizados en 5.