Alerta centroderecha: las movidas de Macri ya inquietan al Gobierno
Alerta centroderecha: las movidas de Macri ya inquietan al Gobierno
Construcción: el metro cuadrado en dólares a punto de su récord
Viajar a CABA ya es más caro: aumentaron el tren y las líneas 129 y 195
Un sospechoso detenido por los ataques antisemitas en La Plata
Martín Fierro 2026: la gran noche de la tevé, con sillas vacías y polémica
Belgrano se impuso en una definición para el infarto y jugará con River
Baobab se reinaugura con un Hot Sale imperdible: hasta 25% OFF en todo el salón
Vacantes en la Justicia: no puede ser un “toma y daca” que erosiona a las instituciones
El campo aumenta para este año la proyección de sus exportaciones
Anuncian plan de obras de infraestructura y conectividad en la Ciudad
El juez rechazó citar a “Chiqui” Tapia por la liberación de Nahuel Gallo
Un tuit en la interna libertaria, que causó la furia de Santiago Caputo
En abril la inflación se desaceleró, pero quedó aún lejos del índice cero
IOMA: la oposición busca crear una comisión bicameral para auditarla
El Concejo se prepara para votar la rendición de cuentas municipal
Carrera solidaria para ayudar a los bomberos voluntarios de Arturo Seguí
Presentan libro sobre el Museo para público infantil y adolescente
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Tanto el Poder Ejecutivo de la Nación como de la Provincia de Buenos Aires, procuran, aparentemente, cubrir las vacancias en el Poder Judicial, una situación que hasta afectan a las respectivas Cortes Supremas, y en grado superlativo, a los juzgados de primera instancia y a las cámaras de apelación, lo que ha producido en todos los niveles muy justificadas demoras en la resolución de los litigios.
Se deben elevar entonces las propuestas para cubrir las numerosísimas vacantes. En las Cámaras de Senadores de ambas jurisdicciones la mayoría de sus integrantes no pertenecen al mismo partido que el Poder Ejecutivo y esa circunstancia ha dado lugar a la iniciación de negociaciones que, en sí mismas, no podrían ser objetadas si fuera que realmente tiene el objetivo de promover las designaciones por los conocimientos, experiencias y condiciones éticas de los postulantes.
Lamentablemente, puede advertirse que las nominaciones están sujetas a un proceso en que pesan muy especialmente las afinidades políticas y por eso se ha convertido en un “toma y daca” que desnaturalizan los principios constitucionales y atentan hasta con la esencia del sistema democrático. Debe reconocerse que en relación a las designaciones de las Cortes en ambos casos se requiere el voto de dos tercios de los senadores lo que al menos garantiza la existencia de acuerdos. Si bien es cierto que se requieren opiniones de los colegios profesionales y asociaciones de magistrados lo real es que esos puntos de vista han tenido escasa influencia.
De esa manera se atenta contra la confianza de la gente en las instituciones y especialmente en las garantías que debería ofrecer un Poder Judicial absolutamente independiente. Así se contribuye a la indiferencia de la ciudadanía hasta frente a los comicios en que se eligen las autoridades federales, provinciales y municipales. Es un hecho de inocultable gravedad y a medida que se reduce la cantidad de votantes en los comicios, se debilitan también los cimientos de la democracia.
Al dudarse de la ecuanimidad de los jueces, consecuencia de esos procedimientos, se genera una incertidumbre que atenta contra el ejercicio de todos los derechos de la ciudadanía. Esa incertidumbre genera también un costo económico porque a consecuencia de ella la inseguridad jurídica se convierte en valla para la inversiones de argentinos y extranjeros, que el país tanto necesita. Los partidos políticos tradicionales si lo intentaron no han logrado superar esas situaciones con el consecuente descreimiento de ellos por parte de la sociedad.
La valoración de la conducta de los jueces debería ser una cuestión en la que incidan en mayor grado los colegios profesionales y las asociaciones de magistrados sin que ello signifique desconocimiento de las facultades que la Constitución le otorga al Ejecutivo y al Senado.
LE PUEDE INTERESAR
Opinan los lectores
En la Provincia de Buenos Aires existen muchos jueces íntegros y capaces y no hay motivo para que se vuelva a repetir la designación de letrados con domicilio en otras jurisdicciones sin reparar en los antecedentes y merecimientos de quienes se han desempeñado como magistrados con sapiencia y ética.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí