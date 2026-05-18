Contra la violencia de género

La problemática vinculada a la violencia de género e intrafamiliar se metió la semana pasada en el Concejo Deliberante, a partir del impulso de una ordenanza que propone la creación de campañas de prevención con murales en las paradas del transporte público.

La iniciativa fue presentada en el Concejo Deliberante local por el concejal de Unión por la Patria Raúl Recavarren. El proyecto solicita la incorporación de cartelería y/o murales en paradas de transporte público, con información y modos de asistencia para las personas que sufren violencia de género y violencia intrafamiliar de Niños, Niñas y Adolescentes en todas sus manifestaciones.

Según indicó el autor de la iniciativa, una campaña de difusión apuntará a visibilizar la problemática y concientizar a la sociedad, además de informar sobre las líneas de atención, más allá de los programas y organismos destinados a la contención de las víctimas.