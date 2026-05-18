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Política y Economía |Apuntó a la suba de la pobreza en la clase media

La Iglesia volvió a alertar sobre la crisis económica

La Iglesia volvió a alertar sobre la crisis económica
18 de Mayo de 2026 | 01:40
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La Iglesia reforzó su posicionamiento social frente al deterioro económico y advirtió sobre el impacto creciente de la crisis en sectores históricamente vinculados a la clase media, que hoy comienzan a recurrir a estructuras de asistencia como Cáritas para afrontar gastos básicos.

“Antes nos ayudaba gente en Cáritas que ahora son también gente que nos viene a pedir”, señalaron desde la conducción eclesiástica, al describir una transformación social cada vez más visible.

En declaraciones radiales, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, sostuvo que la Iglesia detecta un deterioro sostenido en familias que anteriormente podían sostenerse con ingresos propios y hoy necesitan apoyo para alquileres, medicamentos o servicios.

Desde el Episcopado consideran que este fenómeno atraviesa distintas regiones del país y exige nuevas respuestas pastorales, sociales e institucionales.

En ese marco, la Iglesia reafirmó su nuevo rol como actor social con fuerte presencia territorial y mirada crítica sobre modelos de desarrollo basados exclusivamente en el individualismo.

“La centralidad de la persona nos parece fundamental en todos los diálogos”, expresó Colombo, quien advirtió además que “las personas tienen que crecer y progresar, claro que sí, pero no a costa de nadie”. La postura busca fortalecer una visión comunitaria frente a procesos económicos que, según planteó, dejan a muchos fuera del sistema.

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Asimismo, la conducción episcopal defendió su capacidad de diálogo con todos los espacios políticos sin resignar autonomía institucional, y ratificó que la Iglesia seguirá interviniendo en el debate público con una perspectiva centrada en el bien común.

 

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