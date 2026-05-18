Belgrano se impuso en una definición para el infarto y jugará con River

Fue una noche que quedó en la historia de Belgrano: El Celeste perdía la semifinal del Torneo Apertura y La Paternal era una fiesta, pero Uvita Fernández logró el empate en el minuto 94, peleó de igual a igual en el suplementario y se impuso por 4-3 en los penales, luego de levantar una ventaja de dos goles en la definición. Gracias al gran triunfo sellado por el remate final de Ramiro Hernandes, el Pirata jugará la final el domingo próximo, donde será casi local ya que enfrentará a River Plate en el estadio Mario Alberto Kempes de la Docta.

El primer festejo de la tarde llegó a los seis minutos de la primera parte, con un centro atrás desde la derecha del volante Alan Lescano que fue punteado por el delantero Tomás Molina y empujado al gol por el extremo Facundo Jainikoski.

La historia parecía sellada a favor de Argentinos Juniros, dominador del encuentro, que tuvo varias chances de gol en los pies de Iván Morales y Tomás Molina, pero Nicolás Diez fue sacando del partido a algunos de sus principales generadores de juego y el Ruso Zielinski encontró respuestas en el banco porque Nicolás “Uvita” Fernández (que había ingresado a los 37 minutos del complemento por Sánchez) igualó el partido en el cuarto minuto de descuento con un gran remate cruzado que dejó sin defensas al arquero chileno Brayan Cortés. Un par de minutos antes, el palo había salvado a Argentinos Juniors ante un potente remate de Lucas Zelarayán.

El penal del pibe Hernandes desató el festejo Pirata en La Paternal y en Córdoba

Ya en los penales, los goles de los delanteros Lucas Passerini y Nicolás Fernández y los volantes Emiliano Rigoni y Ramiro Hernandes, además del penal atajado por el arquero Thiago Cardozo, le dieron la clasificación al “Pirata”, que había sacado una diferencia clara gracias a los penales que el propio Cortés le contuvo a Lucas Zelarayán y al Mudo Vázquez. Para el local convirtieron el mediocampista Hernán López Muñoz y los defensores Francisco Álvarez y Leandro Lozano, mientras que el delantero Gastón Verón y el volante Gabriel Florentín erraron sus disparos.

Así, el equipo que conduce Ricardo Zielinski continúa haciendo historia y se enfrentará en la final a River, el próximo domingo 24 de mayo a las 15:30 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, recinto en el que eliminó a su clásico rival, Talleres, en los octavos de final. El Pirata dio cuenta de Unión en Cuartos de final y ayer clasificó por primera vez en su historia a la final de un torneo de la AFA, donde enfrentará a River Plate, a quien mandó al descenso hace 15 años en la Promoción. Para agregarle morbo a esta definición, Ricardo Zielinski era el técnico Pirata aquel 26 de junio de 2011 y en el Monumental fue titular Franco Vázquez, que ayer ingresó en el Diego Maradona.

¡TENÍA QUE SER EL PIBE! Jugadón del Bicho, asistencia de Lescano para que Jainikoski la desvíe y anote el 1-0 de Argentinos vs. Belgrano en la semifinal.



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