Alerta centroderecha: las movidas de Macri ya inquietan al Gobierno
Alerta centroderecha: las movidas de Macri ya inquietan al Gobierno
Construcción: el metro cuadrado en dólares a punto de su récord
Viajar a CABA ya es más caro: aumentaron el tren y las líneas 129 y 195
Un sospechoso detenido por los ataques antisemitas en La Plata
Martín Fierro 2026: la gran noche de la tevé, con sillas vacías y polémica
Belgrano se impuso en una definición para el infarto y jugará con River
Baobab se reinaugura con un Hot Sale imperdible: hasta 25% OFF en todo el salón
Vacantes en la Justicia: no puede ser un “toma y daca” que erosiona a las instituciones
El campo aumenta para este año la proyección de sus exportaciones
Anuncian plan de obras de infraestructura y conectividad en la Ciudad
El juez rechazó citar a “Chiqui” Tapia por la liberación de Nahuel Gallo
Un tuit en la interna libertaria, que causó la furia de Santiago Caputo
En abril la inflación se desaceleró, pero quedó aún lejos del índice cero
IOMA: la oposición busca crear una comisión bicameral para auditarla
El Concejo se prepara para votar la rendición de cuentas municipal
VIDEO. Colorido cierre del encuentro “Furry” en el centro platense
Carrera solidaria para ayudar a los bomberos voluntarios de Arturo Seguí
Presentan libro sobre el Museo para público infantil y adolescente
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Será la primera final del Pirata en un torneo de la AFA y reeditará la histórica Promoción de 2011 cuando mandó al descenso a River
Fue una noche que quedó en la historia de Belgrano: El Celeste perdía la semifinal del Torneo Apertura y La Paternal era una fiesta, pero Uvita Fernández logró el empate en el minuto 94, peleó de igual a igual en el suplementario y se impuso por 4-3 en los penales, luego de levantar una ventaja de dos goles en la definición. Gracias al gran triunfo sellado por el remate final de Ramiro Hernandes, el Pirata jugará la final el domingo próximo, donde será casi local ya que enfrentará a River Plate en el estadio Mario Alberto Kempes de la Docta.
El primer festejo de la tarde llegó a los seis minutos de la primera parte, con un centro atrás desde la derecha del volante Alan Lescano que fue punteado por el delantero Tomás Molina y empujado al gol por el extremo Facundo Jainikoski.
La historia parecía sellada a favor de Argentinos Juniros, dominador del encuentro, que tuvo varias chances de gol en los pies de Iván Morales y Tomás Molina, pero Nicolás Diez fue sacando del partido a algunos de sus principales generadores de juego y el Ruso Zielinski encontró respuestas en el banco porque Nicolás “Uvita” Fernández (que había ingresado a los 37 minutos del complemento por Sánchez) igualó el partido en el cuarto minuto de descuento con un gran remate cruzado que dejó sin defensas al arquero chileno Brayan Cortés. Un par de minutos antes, el palo había salvado a Argentinos Juniors ante un potente remate de Lucas Zelarayán.
El penal del pibe Hernandes desató el festejo Pirata en La Paternal y en Córdoba
Ya en los penales, los goles de los delanteros Lucas Passerini y Nicolás Fernández y los volantes Emiliano Rigoni y Ramiro Hernandes, además del penal atajado por el arquero Thiago Cardozo, le dieron la clasificación al “Pirata”, que había sacado una diferencia clara gracias a los penales que el propio Cortés le contuvo a Lucas Zelarayán y al Mudo Vázquez. Para el local convirtieron el mediocampista Hernán López Muñoz y los defensores Francisco Álvarez y Leandro Lozano, mientras que el delantero Gastón Verón y el volante Gabriel Florentín erraron sus disparos.
Así, el equipo que conduce Ricardo Zielinski continúa haciendo historia y se enfrentará en la final a River, el próximo domingo 24 de mayo a las 15:30 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, recinto en el que eliminó a su clásico rival, Talleres, en los octavos de final. El Pirata dio cuenta de Unión en Cuartos de final y ayer clasificó por primera vez en su historia a la final de un torneo de la AFA, donde enfrentará a River Plate, a quien mandó al descenso hace 15 años en la Promoción. Para agregarle morbo a esta definición, Ricardo Zielinski era el técnico Pirata aquel 26 de junio de 2011 y en el Monumental fue titular Franco Vázquez, que ayer ingresó en el Diego Maradona.
LE PUEDE INTERESAR
Problemas para River: Se confirman la lesiones de Montiel, Driussi y Moreno
LE PUEDE INTERESAR
Ángel Romero se metería en el equipo titular
¡TENÍA QUE SER EL PIBE! Jugadón del Bicho, asistencia de Lescano para que Jainikoski la desvíe y anote el 1-0 de Argentinos vs. Belgrano en la semifinal.— SportsCenter (@SC_ESPN) May 17, 2026
📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/DQ37Oe1WOt
¡GOL AGÓNICO DE UVITA FERNÁNDEZ PARA PONER EL 1-1 DE BELGRANO VS. ARGENTINOS Y MANDAR LA SEMI AL ALARGUE!— SportsCenter (@SC_ESPN) May 17, 2026
📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/ag0t0zk6d9
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí