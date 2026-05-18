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Política y Economía |El fiscal quería conocer qué gestiones hizo la aFA en venezuela

El juez rechazó citar a “Chiqui” Tapia por la liberación de Nahuel Gallo

El juez rechazó citar a “Chiqui” Tapia por la liberación de Nahuel Gallo

claudio “chiqui” tapia

18 de Mayo de 2026 | 01:44
Edición impresa

El fiscal federal Carlos Stornelli pidió que el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, se presente a declarar para explicar qué rol tuvo en el operativo que derivó en la excarcelación y regreso a la Argentina del gendarme Nahuel Gallo, quien permaneció 448 días detenido en Venezuela.

Sin embargo, el juez federal Sebastián Ramos rechazó el pedido para citar como testigo al presidente de la AFA.

El pedido de citación se enmarcó en las actuaciones judiciales vinculadas al caso y llegó después de que el propio Gallo prestara una declaración extensa ante la Justicia.

El requerimiento apuntaba a que Tapia detalle “los pormenores” de la liberación y el modo en que la AFA intervino en las gestiones, un capítulo que desde marzo generó fricciones públicas dentro del Gobierno y alimentó versiones cruzadas sobre el alcance real del papel del fútbol como canal de negociación.

La decisión de convocar al titular de la AFA se apoyó, entre otros elementos, en información aportada meses atrás por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien relató que Gallo recibió una videollamada de Tapia instantes antes de abordar el avión privado que lo trasladó desde Venezuela a la Argentina. En ese contacto, Tapia le habría confirmado que regresaba al país, según la versión oficial difundida en entrevistas televisivas.

Monteoliva también describió que el gendarme fue trasladado desde la cárcel de El Rodeo I hasta el avión con el rostro cubierto y que, en ese contexto, el llamado fue clave para que confirmara que efectivamente se trataba de una operación vinculada a la AFA.

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“Ahí es cuando confirma que era la AFA”, sostuvo la ministra, al explicar que, tras más de un año de cautiverio, la situación podía prestarse a dudas.

 

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