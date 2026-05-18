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Política y Economía |Réplica de Jorge Macri

“Todo el mundo tiene derecho a competir”

“Todo el mundo tiene derecho a competir”

Jorge Macri

18 de Mayo de 2026 | 01:45
Edición impresa

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, se plantó con firmeza ante el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, luego de que el legislador de La Libertad Avanza (LLA) lanzara una dura consideración contra el expresidente Mauricio Macri, asegurando que una eventual postulación suya de cara a las presidenciales de 2027 “le haría un favor al kirchnerismo”.

“No comparto. Todo el mundo tiene derecho a competir y hacer su aporte. Eventualmente habrá que ver cómo se compite y a favor de quién”, retrucó el mandatario de la Ciudad de Buenos Aires en declaraciones radiales.

El primo del fundador del PRO no dejó pasar el dardo discursivo y plantó una bandera de autonomía para su partido, recordando que el espacio que conduce posee un peso territorial propio que no pretende diluirse bajo la sombra del oficialismo libertario.

“El PRO sin dudas tiene un lugar en la política argentina. Gobernamos tres provincias, muchas intendencias y pasamos por el Gobierno haciendo nuestro aporte, sembrando algunas de las semillas que después terminaron de germinar”, remarcó con énfasis.

La tajante respuesta de Jorge Macri fue una réplica directa a Martín Menem, quien en una entrevista tildó al expresidente de ser “un exmandatario que no pudo reelegir” y que fracasó en su intento de terminar con el populismo en 2019.

Menem había argumentado que, dada esa experiencia, el actual líder del PRO debería centrarse exclusivamente en apuntalar las reformas de Javier Milei en lugar de buscar un segundo mandato, ya que una división del voto opositor al peronismo podría propiciar el retorno de la escudería K al poder.

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Candidatos propios

Lejos de ceder ante esa presión, Jorge Macri defendió el ADN histórico de su espacio y fijó una posición ambiciosa para el mediano plazo: “Mi deseo es que el PRO cuente con candidatos propios para las elecciones de 2027, tanto en la presidencia como para las provincias e intendencias. No queremos volver al pasado”. el respaldo legislativo al proyecto libertario sigue en pie, pero con condiciones bien marcadas.

 

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