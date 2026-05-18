La canasta alimentaria subió un 2,2% en la Ciudad

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La canasta alimentaria en La Plata registró en abril una suba del 2,2%, según el informe mensual elaborado por la fundación FundPlata. El dato representa una desaceleración en relación con marzo, cuando el incremento había alcanzado el 3,1%.
El relevamiento fue realizado durante la cuarta semana de abril en 13 barrios de la Ciudad. Para la medición se tomaron en cuenta 26 productos de consumo habitual, distribuidos entre carnicería, almacén y verdulería, relevados en 18 comercios con venta al público en los diferentes barrios.
De acuerdo al estudio, el rubro que mostró la mayor suba fue el de almacén, con un incremento del 3,4%. En segundo lugar quedaron los productos de carnicería, que registraron una variación del 1,7%, mientras que la verdulería presentó una suba del 1,4%.
Según detallaron desde la fundación con un 15,8%, la polenta fue el producto que más aumentó. En segundo lugar se ubicó la cebolla, con 15,5% seguida por la harina de trigo, con 13,6%; el huevo, con 11,5%; la lechuga criolla con un 10%; la papa un 9,4% y el aceite de girasol 8,3%.
Desde la entidad aclararon que la canasta alimentaria platense no puede compararse de manera directa con la que releva el índice de precios al consumidor (IPC) nacional o la correspondiente a Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya que ambas incluyen una mayor cantidad de productos.
Sin embargo, desde la entidad remarcaron que el relevamiento permite obtener una referencia concreta sobre la evolución de los precios de alimentos esenciales en la ciudad, de esa manera se puede seguir de cerca el comportamiento de los productos que más pesan en el consumo cotidiano de los hogares platenses.
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En ese sentido, el informe también comparó la evolución local con la registrada en los partidos del Gran Buenos Aires. Allí, la canasta alimentaria tuvo un aumento del 1,2% respecto a marzo, una cifra considerablemente menor al 2,2% registrado en La Plata, lo que muestra que en la capital bonaerense el incremento de los alimentos fue más marcado durante abril.
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