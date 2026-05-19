Central y Platense van por el pasaje a octavos de final

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Rosario Central enfrenta esta tarde a la Universidad Central de Venezuela, por la quinta fecha de la Copa Libertadores, en busca de un triunfo que le permita prácticamente asegurarse la primera posición en el Grupo H.
El encuentro comenzará a las 19, se llevará a cabo en el Gigante de Arroyito y se podrá ver a través de Fox Sports 2 y Disney+ Premium. El árbitro designado es el brasilero Flavio de Souza, mientras que en el VAR dirá presente su compatriota Daniel Nobre.
El equipo rosarino tuvo un gran inicio y lidera con 10 puntos luego de cuatro fechas por lo que le alcanza con un empate para avanzar a los octavos de final, aunque un triunfo y un resultado adverso para Independiente del Valle de Ecuador le aseguraría la primera posición. Precisamente, hoy a las 23 jugará Independiente del Valle y Libertad, los otros dos equipos que conforman la llave.
Platense, por su parte, visita esta noche a partir de las 21:30 a Independiente Santa Fe de Colombia, por la quinta fecha del Grupo E de la Copa Libertadores, con el objetivo de conseguir un resultado que le permita lograr una histórica clasificación a los octavos de final.
El partido se jugará en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, contará con el arbitraje del chileno Cristian Garay y será televisado por la señal de cable Fox Sports 2 y Disney+ Premium.
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