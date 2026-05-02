Everton busca frenar el andar ganador de ADIP

La séptima fecha del Apertura liguista de primera división tendrá varios partidos de interés, como el que sostendrán esta tarde desde las 15, en 7 y 629, Everton, que ocupa el sexto puesto con 10 puntos, recibe al sorprendente ADIP (18), que llega a este nuevo compromiso con puntaje ideal y con una seguidilla de seis triunfos al hilo.

Los dos equipos atraviesan realidades diferentes. Mientras el Decano pretende escalar posiciones; el Naranja buscará abrochar otra victoria y encaminarse hacia la conquista del Apertura.

Los escoltas, en tanto, actuarán de local. Unidos de Olmos, que suma 16 puntos, espera en 184 entre 43 y 44 al Círculo Cultural Tolosano.

Mientras que Brandsen, también con 16, enfrenta en 52 y 161 a Alumni. Además, Las Malvinas vs. Pol. Gonnet (528 y 140); Estrella vs. CRISFA (8 y 169, Berisso); Fomento vs. Peñarol (58 y 132); CRIBA vs. For Ever (2 y 611) y San Lorenzo vs. Nueva Alianza (6 y 485, Villa Castells).

partidazo en la primera b

También a las 15 se juega la séptima fecha de la B, con un partidazo: Argentino Juvenil, puntero con 16, recibe en 18 y 460 a Tricolores (13), uno de los escoltas. Romerense (13); visita a Curuzú en 411 y 21A; y Defensores de City Bell (13) enfrenta en Ensenada a 5 de Mayo. Además, Villa Lenci-Talleres (12 y 78); Montoro-Porteño (96 y 118); Expreso Rojo-San Martín (207 y 515); CF. Ringuelet-La Plata FC (8 y 529) y C. Rural-Iris (66 y 174).

Y por la quinta fecha de la C, Ateneo Popular, el líder con 10, visita a 9 de Julio en 42 y 127. Además, San Juan (B)-Universitario (146 y 515); Gonnet-Los Dragones (501 y 141); Banco Provincia-U. del Dique (17 y 476) y DIVE-NV. Argüello (4 y 407, Villa Elisa).