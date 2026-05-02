Independiente Rivadavia volvió a escribir otro capítulo en la historia de la Copa Libertadores

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Independiente Rivadavia venció 4-1 a Deportivo La Guaira en el Malvinas Argentinas por la CONMEBOL Libertadores 2026, y el equipo dirigido por Alfredo Berti suma 9 partidos sin derrotas, incluyendo su gran presente en el fútbol doméstico (liderando la Zona B del Apertura y campeones de la Copa Argentina 2025).
Pero lo que lo mete a un selecto lote de equipos argentinos en torneos internacionales es el hecho de que, con su debut perfecto en la Copa (3 victorias en sus primeros 3 partidos), iguala lo hecho por River en 1966 y Estudiantes en 1968, casi 60 años después y en medio del dominio de equipos brasileños.
Algo que podría ser aún más histórico si se impone a Fluminense el miércoles 6, cuando lo reciba en Mendoza y aunque un empate le baste para asegurar la clasificación a octavos.
POR MES*
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