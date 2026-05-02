Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo de $3.000.000 | Mañana sale una doble tanda de números en el diario EL DIA

Deportes

Independiente Rivadavia volvió a escribir otro capítulo en la historia de la Copa Libertadores

Independiente Rivadavia volvió a escribir otro capítulo en la historia de la Copa Libertadores
2 de Mayo de 2026 | 01:51
Edición impresa

Independiente Rivadavia venció 4-1 a Deportivo La Guaira en el Malvinas Argentinas por la CONMEBOL Libertadores 2026, y el equipo dirigido por Alfredo Berti suma 9 partidos sin derrotas, incluyendo su gran presente en el fútbol doméstico (liderando la Zona B del Apertura y campeones de la Copa Argentina 2025).

Pero lo que lo mete a un selecto lote de equipos argentinos en torneos internacionales es el hecho de que, con su debut perfecto en la Copa (3 victorias en sus primeros 3 partidos), iguala lo hecho por River en 1966 y Estudiantes en 1968, casi 60 años después y en medio del dominio de equipos brasileños.

Algo que podría ser aún más histórico si se impone a Fluminense el miércoles 6, cuando lo reciba en Mendoza y aunque un empate le baste para asegurar la clasificación a octavos.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Turf – Programas y Resultados

Loterías y quinielas

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Giro en la causa por el crimen en un cotillón de La Plata: descartan la hipótesis de una deuda y el acusado no declaró

Pelea mortal en La Plata: una discusión entre amigos terminó con un hombre asesinado

Música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos para este finde en La Plata

Ataque y preocupación en La Plata: destrozaron los vidrios de una histórica biblioteca en pleno centro

La agenda de Estudiantes está cargada de partidos

Gimnasia piensa en Argentinos y Pata Pereyra va con todo: sólo cuida a Martínez 

Motochorros atacaron a un chofer de Uber en La Plata: le quisieron robar la moto y le dispararon dos veces

En la UNLP ya fijaron una nueva huelga para el 12
+ Leidas

Crece la polémica por un monumento

En la UNLP ya fijaron una nueva huelga para el 12

VIDEO. Motos, disparos y terror en cuestión de minutos

Pesar por el fallecimiento de Oscar Giacomantone

Boliches y free shop: polémica por el uso de una tarjeta de una empresa estatal

FOTOS | Etcheverry festejó en la calle sus 116 años

Denuncian que un nene fue a clase en Gonnet armado con una navaja

Las multas de tránsito suben 16,8% y pueden llegar a $2,2 millones
Últimas noticias de Deportes

Estudiantes: quiere terminar en lo más alto

Futbolistas con pasado en el fútbol de la Región

Pereyra pone lo mejor ante Argentinos Juniors

Los pibes triperos enfrentan a Belgrano
Política y Economía
Boliches y free shop: polémica por el uso de una tarjeta de una empresa estatal
Tailhade suma acusaciones contra Adorni y el jefe de Gabinete lo lleva a la justicia
La industria textil, sacudida por un cóctel que es explosivo
“Hay una economía a dos velocidades: crece la oferta y cae la demanda”
Cerca de Kicillof agitan el mecanismo de las PASO para definir candidatos
Policiales
VIDEO. Motos, disparos y terror en cuestión de minutos
Otro brutal crimen en La Plata: un festejo con amigos terminó en tragedia
Avances en la causa por la muerte de Paula Lastiris
Despertaron a un jubilado, lo ataron y le exigieron dólares para no golpearlo
Motos, disparos y terror en cuestión de minutos
La Ciudad
Atacaron a la Biblioteca Max Nordau con una “molotov”
Crece la polémica por un monumento
Del barco a la estantería: importados en el 55% del comercio
La pareja que se sigue eligiendo todos los días, 65 años después del altar
Actividades: vóley, yoga, taekwondo, gimnasia +50, apoyo escolar y talleres
Espectáculos
“Lobacabana”: Shakira copa Río con un show récord
Mayo en la tevé: novedades, regresos y mucho deporte
Agenda
Guía de cines
EN FOTOS | Los reyes del cuarteto coparon La Plata

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla