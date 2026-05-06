Amor puro: la China Suárez se perderá un importante evento en su carrera para acompañar a Mauro Icardi

Está claro que la China Suárez y Mauro Icardi hacen todo juntos. Pocas veces, la actriz viajó a Argentina sola sin la compañía de su novio para trabajar.

Este fin de semana, transcurrirán dos eventos importantes que se superponen. Pero, la China optó por quedarse en Turquía y no viajar a ser parte de los Premios Platino.

Así, luego de su participación en 2022 para entregar una estatuilla, la China Suárez decidió que se ausentará de la entrega de los Premios Platino 2026, que se desarrollará en México.

El evento español galardona las series y películas iberoamericanas y latinas. Como suele suceder, hay varios argentinos nominados.

Si bien la China Suárez no está nominada, ni ningún trabajo suyo del último año, se confirmó que había sido invitada, probablemente para entregar un premio.

pero desde la pantalla chica confirmaron, que la actriz no estará presente para acompañar a Mauro Icardi en un momento decisivo con el Galatasaray. "Es muy importante el estado anímico para el jugador de fútbol", explicaron, al tiempo que agregaron: "Cualquier movimiento tiene que ser pensado diez mil veces por eso la China no va a ir a los Premios Platino. Quedan un par de fechas muy importantes y justo Mauro necesita ganar con el Galatasaray en ese mismo fin de semana".

Allí, Eugenia Suárez priorizó ser el apoyo anímico de Icardi durante estos días por sobre la relevancia de este evento en su carrera.

Si bien no estaba nominada, su presencia en los Premios Platino le permite mostrarse en el mundo del cine y la televisión. En España y México, entre otros países, el ojo está muy puesto en el espectáculo argentino.

Finalmente, recordemos que, durante año pasado, la China Suárez tuvo mucho trabajo entre rodajes y presentaciones.