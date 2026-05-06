Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Súper Cartonazo de $3.000.000 se fue para Quilmes: mañana sale la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Espectáculos |Se superponen

Amor puro: la China Suárez se perderá un importante evento en su carrera para acompañar a Mauro Icardi

Amor puro: la China Suárez se perderá un importante evento en su carrera para acompañar a Mauro Icardi
6 de Mayo de 2026 | 07:47

Escuchar esta nota

Está claro que la China Suárez y Mauro Icardi hacen todo juntos. Pocas veces, la actriz viajó a Argentina sola sin la compañía de su novio para trabajar.

Este fin de semana, transcurrirán dos eventos importantes que se superponen. Pero, la China optó por quedarse en Turquía y no viajar a ser parte de los Premios Platino.

Así, luego de su participación en 2022 para entregar una estatuilla, la China Suárez decidió que se ausentará de la entrega de los Premios Platino 2026, que se desarrollará en México.

El evento español galardona las series y películas iberoamericanas y latinas. Como suele suceder, hay varios argentinos nominados.

Si bien la China Suárez no está nominada, ni ningún trabajo suyo del último año, se confirmó que había sido invitada, probablemente para entregar un premio.

pero desde la pantalla chica  confirmaron, que la actriz no estará presente para acompañar a Mauro Icardi en un momento decisivo con el Galatasaray. "Es muy importante el estado anímico para el jugador de fútbol", explicaron, al tiempo que agregaron: "Cualquier movimiento tiene que ser pensado diez mil veces por eso la China no va a ir a los Premios Platino. Quedan un par de fechas muy importantes y justo Mauro necesita ganar con el Galatasaray en ese mismo fin de semana".

LE PUEDE INTERESAR

Modo alerta: filtraron una foto al límite entre Wanda Nara y Maxi López

LE PUEDE INTERESAR

Gran Hermano: Titi Tcherkaski ganó el liderazgo, quedaron dos jugadores sin nominar y dos con triple voto

Allí, Eugenia Suárez priorizó ser el apoyo anímico de Icardi durante estos días por sobre la relevancia de este evento en su carrera.

Si bien no estaba nominada, su presencia en los Premios Platino le permite mostrarse en el mundo del cine y la televisión. En España y México, entre otros países, el ojo está muy puesto en el espectáculo argentino.

Finalmente, recordemos que, durante año pasado, la China Suárez tuvo mucho trabajo entre rodajes y presentaciones. 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Confirman los horarios de los cruces de 8vos entre Estudiantes vs Racing y Gimnasia vs Vélez

FOTOS. ¡A 30 años del histórico 6-0 de Gimnasia a Boca, en la inauguración de palcos en La Bombonera!

Cayó el ladrón que golpeó y le robó a nene de 12 años mientras iba a la escuela en La Plata

El Pincha en Perú con ausencias y un probable once

El cielo se pone gris en La Plata y lanzan alerta por tormentas: ¿cuándo llegan?

Clausuraron el supermercado Vea de 2 y 45: los motivos

VIDEO.- En facultades y colegios de la UNLP hay temor a perder cursadas tras otra semana de paro docente

VIDEO. Abrieron el celular de Rocío Alvarito y sacaron un material impactante
+ Leidas

Noche de Copa para Estudiantes, que visita a Cusco y quiere estar a la altura: formaciones, hora y TV

La Plata bajo un extenso alerta por tormentas severas y ráfagas de viento de hasta 90 km/h: ¿se extiende hasta el jueves?

Furia de Meloni por fotos falsas en ropa interior

EL DÍA EN PERÚ | Manto sagrado: los hinchas del Pincha dicen presente

Los mensajes de Adorni: peritarán el celular del contratista

Todo listo para subir 25% la tarifa de los taxis

Habilitaron el nuevo puente sobre el Arroyo El Gato en la 520: prueban el sistema hidráulico

Marcelo Torres: “Espero seguir en Gimnasia por muchos años más”
Últimas noticias de Espectáculos

Amorosa sorpresa: José Chatruc se la jugó con Sabrina Rojas para su cumpleaños

Condena a Juan Darthés: conmovedor mensaje de Nicolás Riera a su novia Thelma Fardin  

Tras la muerte de Luis Brandoni, apareció una nueva heredera: reacciones y detalles

Gritos y acusaciones en la casa: Sol Abraham volvió a entrar a Gran Hermano para enfrentarse a Emanuel
La Ciudad
Inquilinos contra las cuerdas en La Plata: alquileres y expensas más caras ya se llevan casi la mitad de los ingresos
Avanzan las obras viales e hidráulicas en el barrio La Hermosura de Arana
Subsidios al gas: quiénes pueden acceder y cómo obtener la bonificación extra
"Los trapitos lo usan para pasar la noche": reclamo vecinal por auto abandonado a metros de Plaza Rocha
Habilitaron el nuevo puente sobre el Arroyo El Gato en la 520: prueban el sistema hidráulico
Deportes
Noche de Copa para Estudiantes, que visita a Cusco y quiere estar a la altura: formaciones, hora y TV
EL DÍA EN PERÚ | Manto sagrado: los hinchas del Pincha dicen presente
Estudiantes quiere cambiar la historia ante los equipos peruanos
Marcelo Torres: “Espero seguir en Gimnasia por muchos años más”
Gimnasia vs Vélez | "Pata" Pereyra arma el equipo y... ¿Conti le gana el duelo a Giampaoli?
Información General
Cuál es la marca china que lanzó planes de ahorro en 84 cuotas: cuánto se paga por mes
Carry on pago: aerolíneas comienza a cobrar por el equipaje de cabina
Piden a Argentina no encarecer los pasajes aéreos
Amparo contra la reforma de la Ley de Glaciares
La crisis del almuerzo laboral: más argentinos comen peor, menos o saltean la comida
Policiales
VIDEO.- Crimen en Los Hornos: el crudo relato de una madre devastada
Casación confirmó la condena contra el ex fiscal Tomás Moran
Entradera a una mujer en Gorina
Sigue preso en Brasil el platense acusado de racismo
Una noticia esperada no aplaca las quejas en Tolosa

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla