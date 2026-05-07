Inesperado: levantan el programa de Mazzocco

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Después de cinco años al aire, Karina Mazzocco anunció que su programa “A la tarde” deberá decir adiós. El anuncio se dio de forma inesperada y la conductora se mostró muy dolida por tener que despedirse de un ciclo que marcó un éxito en su carrera profesional en la conducción.
“Tras cinco años fantásticos A la Tarde llega a su fin. Un horario muy codiciando que queda disponible a finales de mayo”, contó Karina en el inicio del programa.
“Solo tengo palabras de agradecimiento, llegué siendo una conductora y me voy como otra, con más experiencia, menos inocente”, dijo y agregó: “Hicimos un buen programa todos los días y llegamos a este espacio apasionados por dar lo mejor”.
“Estoy muy movilizada y muy triste porque este es mi trabajo y el de muchos compañeros, tenemos una gran incertidumbre (...) Esto es un negocio, la televisión es un negocio y los programas empiezan y terminan”, sumó luego, dando a entender que la decisión del final del ciclo habría llegado de forma inesperada para ella y su equipo.
A lo largo de los años, “A la tarde” recibió grandes premios y Mazzocco se quedó con un Martín Fierro en la categoría Mejor Conductora en 2024.
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