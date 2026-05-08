Otamendi fue habilitado por la FIFA y podrá ser tenido en cuenta por Scaloni para el debut de la Argentina en el Mundial

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A 35 días del comienzo del Mundial, Lionel Scaloni recibió una buena noticia este viernes que influirá directamente en el armado de la Selección Argentina en su debut mundialista. Nicolás Otamendi podrá disputar el primer partido ante Argelia tras la decisión de la FIFA de aplicar una amnistía a sanciones recientes.
“No se trasladarán a la fase final tarjetas amarillas ni las suspensiones pendientes de uno o dos partidos como resultado de amonestaciones en diferentes partidos de la fase preliminar, las tarjetas rojas por doble amonestación ni las tarjetas rojas directas”, destacó un comunicado de la FIFA replicado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
El texto especificó que esta decisión solo aplicará en los casos en que las expulsiones hayan sido “por haber evitado un gol o una ocasión manifiesta de gol del equipo rival, o por una falta de extrema dureza”.
Cabe señalar que el defensor argentino había recibido una expulsión en el último partido de las Eliminatorias Sudamericanas frente a Ecuador. De este modo, Scaloni podrá contar con otra alternativa en la defensa cuando el equipo enfrente a Argelia el 16 de junio a las 22:00 (hora de Argentina) en Kansas City.
Con esta medida la FIFA pretende que todas las selecciones lleguen con planteles completos para garantizar el máximo nivel competitivo en el Mundial.
El defensor central quedará libre del Benfica el 30 de junio y, por el momento, no se oficializó su renovación con el equipo portugués. En ese marco, César Merlo, periodista especializado en mercado de pases, señaló este miércoles que el fichaje del Otamendi "está muy avanzado" y que efectivamente se sumará a River Plate en julio.
De esta forma, el exjugador de Vélez pondría fin a su carrera como profesional en el Millonario después de una destacada carrera en Europa y en la Selección Argentina.
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