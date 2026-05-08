VIDEO.- La Plata: en la zona de Plaza Rocha, no cesan a los ataques a comercios

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Vecinos de la zona de Plaza Rocha volvieron a manifestar su preocupación por distintos hechos de inseguridad registrados en las inmediaciones de calles 61 entre 7 y 8, un sector que —según denuncian— desde hace años presenta problemas vinculados a robos, intentos de entraderas, peleas nocturnas y falta de presencia policial.
El reclamo surgió luego de que residentes del barrio compartieran imágenes captadas por cámaras de seguridad privadas y alertaran sobre nuevos episodios ocurridos en las últimas horas. Una vecina de la zona aseguró que la problemática no es nueva y que los hechos delictivos se repiten desde hace al menos dos o tres años.“En esa zona de 61 y 7 y 8, y también en 8 entre 61 y 62, hubo varios intentos de robo y robos en general”, relató. Según explicó, los episodios ocurren en distintos horarios del día y afectan tanto a comercios barriales como a edificios y vehículos estacionados.
De acuerdo con su testimonio, en el sector hubo intentos de apertura de negocios, robos de bicicletas y motos y también distintas situaciones de violencia durante la noche. La mujer señaló además que gran parte de los conflictos se concentran durante la madrugada, especialmente por peleas protagonizadas tanto por personas que salen de bares de la zona como por personas en situación de calle.
“Más que nada se están dando entraderas a edificios sobre calle 61, entre 7 y 8”, sostuvo. Los vecinos remarcan que el problema se agrava por la escasa iluminación y la ausencia de controles preventivos. “No hay luminaria, no hay patrulla municipal en una zona que de noche es bastante conflictiva. Tampoco hay presencia policial”, afirmó la frentista, quien además pidió mayor intervención de las autoridades para reforzar la seguridad en el barrio.
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