VIDEO.- La Plata: en la zona de Plaza Rocha, no cesan a los ataques a comercios

De acuerdo con su testimonio, en el sector hubo intentos de apertura de negocios, robos de bicicletas y motos y también distintas situaciones de violencia durante la noche. La mujer señaló además que gran parte de los conflictos se concentran durante la madrugada, especialmente por peleas protagonizadas tanto por personas que salen de bares de la zona como por personas en situación de calle. “Más que nada se están dando entraderas a edificios sobre calle 61, entre 7 y 8”, sostuvo. Los vecinos remarcan que el problema se agrava por la escasa iluminación y la ausencia de controles preventivos. “No hay luminaria, no hay patrulla municipal en una zona que de noche es bastante conflictiva. Tampoco hay presencia policial”, afirmó la frentista, quien además pidió mayor intervención de las autoridades para reforzar la seguridad en el barrio.

En ese contexto, residentes de Plaza Rocha comenzaron a organizarse a través de grupos vecinales y cadenas de mensajes para mantenerse alertas frente a posibles movimientos sospechosos. Según indicaron, muchas veces recurren a compartir imágenes de cámaras de seguridad privadas para advertir a otros vecinos sobre personas o situaciones que consideran extrañas.

La preocupación también crece porque se trata de una zona con importante circulación nocturna debido a la presencia de bares, comercios y edificios residenciales. “Uno dice por suerte no hubo violencia, pero en realidad no tendría que pasar”, expresó la vecina al referirse a algunos de los robos denunciados recientemente.

Mientras tanto, los frentistas esperan respuestas concretas y reclaman más patrullajes, mejoras en el alumbrado público y mayores controles en uno de los sectores más transitados del casco urbano platense.