Con una respuesta fulminante, Karina Mazzocco rompió el silencio y aceptó las disculpas de Mariana Fabbiani

Luego de que se conociera que “A la Tarde” no continuará al aire en América TV, Karina Mazzocco salió a responderle a Mariana Fabbiani después de que haya pedido disculpas por el comentario que realizó el día anterior sobre el levantamiento de “A la Tarde” y dejó entrever una cierta incomodidad por lo sucedido.

La polémica comenzó cuando Mariana Fabbiani hizo un comentario al aire junto a Augusto Tartúfoli sobre el futuro del panelista en el canal, en medio de las versiones sobre el final de A la Tarde que conduce Mazzocco.

En ese sentido, muchos usuarios interpretaron el momento como una burla hacia Karina Mazzocco y su equipo, lo que generó fuertes críticas contra la conductora del Diario de Mariana.

Mariana Fabbiani sobre el levantamiento de “A La Tarde”: “Jamás podría reírme de que levanten un programa, pedí disculpas en privado y no recibí respuestas, soy empática y se lo que es que te levanten un programa"

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Fabbiani se tomó unos minutos en su programa de hoy para pedirle disculpas a su compañera de canal. “En el fragor del vivo, lastimosamente, llené ese espacio con lo que acababa de leer. No tuve la animosidad de lastimar a alguien”, se excusó.

“No me reí de Karina ni de que levanten el programa. No podría hacer eso. No está en mi naturaleza”, remarcó más tarde. Frente a ello, Mazzocco utilizó también su programa para hacer un descargo y aclarar la situación con su compañera: “Mariana Fabbiani, amorosamente, hizo un pedido de disculpas con respecto a lo que sucedió en su ciclo en uno de los días más tristes de nuestra vida profesional. Dio todas las explicaciones, así que muchísimas gracias Mariana, en nombre de todo el equipo de A la Tarde, que somos un montón”.

Sin embargo, en el cierre de su descargo, expuso una cierta incomodidad por el comentario de Fabbiani: “Errar es humano, perdonar es divino. Damos vuelta la página”.