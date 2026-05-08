Denuncian un bochazo masivo en Derecho de la UNLP y cuestionan a un docente por "las correcciones"

Estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata denunciaron un elevado porcentaje de desaprobados en la materia Introducción al Derecho y apuntaron contra un docente de la Cátedra 1 por los criterios de corrección utilizados en el primer parcial.

El reclamo fue difundido por la agrupación estudiantil UniTE, que aseguró que el 87% de los alumnos desaprobó el examen y pidió la intervención de las autoridades académicas.

A través de redes sociales, los estudiantes compartieron capturas de las devoluciones realizadas por el profesor y cuestionaron tanto el contenido de las correcciones como la falta de criterios claros al momento de evaluar.

“Le solicitamos a las autoridades de la Facultad y a la Secretaría Académica que intervengan en esta situación para que el próximo examen tenga criterios de corrección claros, estandarizados y pedagógicos”, expresaron desde la agrupación.

Según indicaron, las notas y comentarios sobre los parciales pueden consultarse públicamente en el campus virtual de la Facultad y sostuvieron que “esto no es un invento”.

Las capturas difundidas muestran observaciones como “Nada que ver”, “No se entiende, pero no parece ser correcta” y “Una mezcla de conceptos indigesta”, comentarios que generaron malestar entre los estudiantes.

“¿Cómo sabemos en qué nos equivocamos si nos dicen esto?”, cuestionaron desde UniTE, que además afirmó que se trata de una situación que “se repite hace muchos años con el mismo docente”.

Al reclamo también se sumó la agrupación Defendamos Nuestro Derecho, que aseguró en redes sociales que este tipo de situaciones ocurren “hace décadas” y que se encuentran naturalizadas dentro de la institución.

“Confiamos en una Facultad que forme grandes profesionales, pero también esperamos una institución que acompañe, enseñe y respete a sus estudiantes”, señalaron.