Crece la preocupación por los ataques a piedrazos contra micros y autos en La Plata

Los ataques a piedrazos contra micros y vehículos volvieron a generar preocupación en distintos sectores de La Plata, especialmente en la zona de 137 entre 75 y 78, sumados a los recurrentes ocurridos en accesos de la Autopista La Plata-Buenos Aires.

Según relató una vecina, durante la tarde de este jueves al menos tres unidades de la línea 307 que se dirigían hacia Arana fueron apedreadas mientras circulaban por esa zona, en pleno horario pico y con pasajeros a bordo.

“Gracias a Dios esta vez no hubo heridos”, expresó la mujer, quien además señaló que se trata de un problema reiterado en el sector.

La vecina también recordó otro episodio ocurrido tiempo atrás, cuando un micro de la misma línea en el que viajaba su hijo sufrió la rotura de una ventanilla tras ser atacado con piedras en el mismo tramo.

El problema, aseguran vecinos y automovilistas, no afecta solamente al transporte público. También denuncian hechos similares sobre la Autopista La Plata-Buenos Aires, donde conductores reportan ataques recurrentes, principalmente en cercanías de la bajada de La Plata.

Los episodios generan temor entre pasajeros y conductores, especialmente durante la noche o en horarios de alta circulación, por el riesgo de accidentes y lesiones provocadas por los impactos.