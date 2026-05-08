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“Quiero estar sola”: Pampita hizo oficial su separación con Martín Pepa tras casi dos años de relación

“Quiero estar sola”: Pampita hizo oficial su separación con Martín Pepa tras casi dos años de relación
8 de Mayo de 2026 | 19:43

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Luego de semanas de especulaciones, Carolina “Pampita” Ardohain hizo pública su separación de Martín Pepa tras un año y medio de relación sentimental y dejó en claro que hoy no tiene intenciones de volver a apostar en el amor.

“No quiero que ensucien nada porque no es así. Martín es un amor de persona. Yo lo adoro, mi familia también, mis amigos también. No puede ser más bueno. No inventen cosas que no son”, dejó en claro.

El romance entre Pampita y Pepa comenzó en octubre de 2024 cuando se los vio compartiendo un palco en el Teatro Colón, poco tiempo después de la mediática separación de la modelo con Roberto García Moritán. En ese contexto, la exjurado del Bailando por un Sueño eligió vivir este nuevo vínculo con discreción y lejos de la exposición que había marcado sus relaciones anteriores.

Sin embargo, la lejanía hizo que la relación se deteriorara con el tiempo ya que Pepa reside desde hace muchos años en los Estados Unidos: “Es algo importante. La distancia no la podes negar, pero está todo bien. La mejor”.

“Es un amor. Divino, generoso, todos lo amamos y está todo bien entre nosotros. Soy muy amiga de su familia y vamos a seguir siendo amigos. No hay nada malo que haya pasado”, señaló.

Durante 2025, la pareja atravesó un impasse que marcó un punto de inflexión. Lejos de ser un cierre definitivo, ese tiempo separados les permitió replantear el vínculo: “Le pusimos toda la voluntad del mundo. Cualquier persona que haya tenido una relación a distancia sabe que uno le pone todo el amor y toda la voluntad del mundo e igual sigue siendo difícil”.

“Hoy no quiero saber nada. No estoy para conocer a nadie ni mucho menos. Ya cuando mis amigos empiezan a decir algo les digo ‘no, chicos, todavía no’ y no se cuándo me sentiré lista. No me inventen cosas porque no estoy para conocer a nadie. Estoy en un momento para disfrutar de mis hijos, mi trabajo, mi familia, y estoy para estar sola. Quiero estar sola”, sentenció Pampita.

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