Alertan por un “éxodo docente” en universidades: salarios bajos y reclamos al Gobierno

Los docentes universitarios atraviesan un escenario de creciente preocupación marcado por la caída salarial, la falta de acuerdos paritarios y el reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

Según datos difundidos por la CONADU, un docente universitario con dedicación simple —10 horas semanales— y 10 años de antigüedad cobró en enero un salario bruto de $305.604. De acuerdo con el relevamiento gremial, el sueldo sufrió una pérdida del 34% en términos reales respecto de noviembre de 2023, antes de la asunción de Javier Milei. En la comparación interanual, además, registró una caída del 12,9% frente a enero de 2025.

En este contexto, la FAGDUT, federación nacional de docentes de la Universidad Tecnológica Nacional, convocó a participar de la cuarta Marcha Federal Universitaria en defensa de la educación pública, prevista para el próximo 12 de mayo.

La movilización fue impulsada por el Frente Sindical Universitario y la Federación Universitaria Argentina y cuenta con el respaldo del Consejo Interuniversitario Nacional.

“Hay un éxodo docente sin precedentes”, afirmó el secretario general de FAGDUT, Ricardo Mozzi, quien sostuvo que “los salarios indignos son una catapulta de nuestros ingenieros hacia afuera de la universidad”.

El dirigente también cuestionó la situación salarial del sector y aseguró que “un país donde los docentes están bajo la línea de la pobreza habla muy mal de su visión estratégica y de futuro”.

Entre los principales reclamos que llevarán a la marcha figuran el aumento del presupuesto universitario y la recomposición salarial docente. Desde los gremios sostienen que parte de estas demandas podrían resolverse mediante la efectiva aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

“Marchamos para que estudiar no vuelva a ser un privilegio como lo era hace 100 años”, expresaron desde el sector docente tecnológico.

En la Ciudad de Buenos Aires, la concentración convocada por FAGDUT será a las 14.30 en la intersección de Avenida de Mayo y Piedras. Además, se prevén movilizaciones y actividades en distintas facultades regionales de la UTN en todo el país.