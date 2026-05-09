Una publicidad en redes, una falsa tienda online y una vecina estafada

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Una nueva denuncia por estafa virtual volvió a poner en alerta a vecinos de la Región y dejó al descubierto una modalidad cada vez más frecuente: publicaciones falsas en redes sociales que simulan ser emprendimientos reales para captar compradores y robarles.
Esta vez, la víctima fue una joven de Berisso que denunció haber sido engañada tras intentar comprar mates a través de una supuesta tienda online llamada “Mateando”, promocionada mediante una publicidad en Instagram.
Según relató ante las autoridades, el 29 de abril navegaba por esa red social cuando le apareció un anuncio en formato “reel” ofreciendo distintos modelos de mates. Interesada en los productos, ingresó al enlace publicado, que automáticamente la redirigió a una conversación de WhatsApp.
Del otro lado, un supuesto vendedor identificado como “Leonardo” le respondió de manera automática, enviándole catálogos, precios y detalles de envío. Durante varios días intercambiaron mensajes, despejando dudas sobre modelos, costos y modalidad de entrega, lo que generó confianza en la compradora.
Finalmente, el 6 de mayo acordaron una compra por 90 mil pesos, más otros 10 mil correspondientes al envío. Para avanzar con la operación, le solicitaron una seña del 30%, que la joven transfirió ese mismo día.
Pero la maniobra no terminó allí. Al día siguiente recibió un llamado por WhatsApp de un supuesto “moto cadete”, quien le aseguró que estaba a pocos minutos de entregarle el pedido, aunque le exigió que abonara de inmediato el resto del dinero para concretar la entrega.
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La versión que hoy está bajo análisis de la pesquisa
Presionada por la situación y convencida de que el envío estaba en camino, realizó una segunda transferencia. Minutos después comenzó a sospechar: el supuesto vendedor prometió enviarle un código de seguimiento que nunca llegó y, tras insistir, fue bloqueada de ambos números telefónicos. Recién entonces comprendió que había sido víctima de una estafa. El hecho fue denunciado.
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