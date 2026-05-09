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Policiales |“Gracias a Dios esta vez no hubo heridos”

Atacaron a piedrazos un micro de la línea 307

Atacaron a piedrazos un micro de la línea 307

Destruyeron uno de los vidrios del transporte en 137 entre 75 y 78

9 de Mayo de 2026 | 02:26
Edición impresa

La preocupación volvió a crecer en La Plata por una modalidad tan peligrosa como recurrente: los ataques a piedrazos contra micros y vehículos particulares, una problemática que lejos de ser aislada parece recrudecer en distintos puntos de la ciudad y que vuelve a encender las alarmas entre vecinos, pasajeros y conductores.

En las últimas horas, el foco estuvo puesto en la zona de 137 entre 75 y 78, donde, según denunciaron frentistas, al menos tres micros de la línea Línea 307 fueron atacados mientras circulaban rumbo a Arana, en pleno horario pico y con pasajeros a bordo.

“Gracias a Dios esta vez no hubo heridos”, relató una vecina a El Día, visiblemente preocupada por una situación que, según advirtió, “se repite cada vez más seguido” en ese sector de La Plata.

El episodio generó temor inmediato entre quienes viajaban en las unidades, ya que un piedrazo contra un vidrio puede derivar no sólo en cortes y lesiones para los pasajeros, sino también en una maniobra brusca del chofer con consecuencias imprevisibles.

Lo más inquietante es que no se trata de un hecho nuevo. La misma testigo recordó que tiempo atrás otro colectivo de la misma línea, en el que viajaba su hijo, sufrió la rotura de una ventanilla tras ser blanco de otro ataque exactamente en el mismo tramo.

“Fue también a la tarde. Se escuchó el impacto y todos se asustaron”, contó.

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Pero el problema no se limita al transporte público. En paralelo, automovilistas vienen denunciando episodios similares en distintos accesos de la Autopista La Plata-Buenos Aires, sobre todo en inmediaciones de la bajada de La Plata, donde varios conductores aseguran haber sido sorprendidos por piedrazos mientras circulaban. En ese sentido la reiteración de estos hechos alimenta una sensación de vulnerabilidad cada vez mayor.

 

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