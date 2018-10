Máximo Kirchner al frente del homenaje por la muerte del ex presidente

A ocho años del fallecimiento de Néstor Kirchner, el acto en el Conurbano fue el epicentro de los homenajes en el pais

El diputado nacional por el Frente para la Victoria, Máximo Kirchner, consideró ayer que “hay otro camino” frente a las políticas que aplica el Gobierno nacional, al encabezar en La Matanza un homenaje a su padre, el ex presidente Néstor Kirchner, a ocho años de su muerte.

“No dejen que los convenzan que no hay otro camino porque hay otro camino y es entre todas y todos”, señaló el legislador santacruceño en un acto que se celebró en el club Social y Deportivo Almafuerte, de Villa Palito, de La Matanza.

Diputados, intendentes, dirigentes políticos y sindicales participaron del acto que tuvo como oradores a la jefa comunal Verónica Magario, la diputada Vanesa Siley y el diputado e hijo del ex presidente, Máximo Kirchner. Mientras que la ex presidenta y actual senadora Cristina Fernández de Kirchner no participó porque está en Río Gallegos, Santa Cruz.

Los organizadores emitieron un video con frases de discursos del ex presidente, y un orador fue invitando al escenario principal a los diputados, intendentes y dirigentes kirchneristas. En la primera fila, los anfitriones: la intendenta Verónica Magario, el diputado Fernando Espinoza y también los intendentes Jorge Ferraresi (Avellaneda), Alberto Descalzo (Ituzaingó), Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), Juan Zabaleta (Hurlingham) y Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas).

El homenaje tuvo a la intendenta Verónica Magario como primera oradora. Con recuerdos del ex presidente y críticas al actual gobierno, siguió la diputada Vanesa Siley y cerró Máximo Kirchner que habló durante 25 minutos.

Kirchner afirmó de cara a las elecciones del año que viene que “a esta Argentina la van a sacar adelante los trabajadores”, quienes -dijo- vivieron durante los años del kirchnerismo “como se lo merecían en base a su esfuerzo” .

“Ustedes sí merecen. Nadie vivió por encima de sus expectativas. Los trabajadores y trabajadoras vivieron como tenían que vivir fruto de su esfuerzo, pudiéndose ir de vacaciones, comiendo en su casa y no en comedores. Esa es la Argentina que queremos y que vamos a ir a buscar en 2019”, apuntó.

El dirigente cuestionó las políticas del Gobierno y la decisión de acordar con el Fondo Monetario Internacional al señalar que “al final no hubo lluvia de inversiones. Nos devolvieron de la peor forma al FMI. Si había algo importante que habíamos logrado los argentinos era el desendeudamiento”.

“Cuando nos quieren inundar de desesperanza, vamos a salir adelante con esperanza. No dejemos que bajen la vara, sigan exigiendo lo mismo. Parece que a este gobierno no se le pudiera pedir nada más. Hay que seguir pidiéndole que cumpla con lo que prometió. La trampa está en el acostumbramiento, si nos acostumbramos no salimos más. No puede ser que en la Argentina el problema sea si algunos protestan en la plaza del Congreso y no la que se están llevando en intereses los bancos”, dijo Máximo Kirchner y el acto cerró con la tradicional marcha peronista de Hugo del Carril.