Los taxis exhibirán publicidades y los choferes reclaman cobrar un “extra”

Los vehículos de alquiler podrán mostrar anuncios comerciales tanto en el interior del vehículo como en el techo y la luneta

| Publicado en Edición Impresa

Los taxis platenses podrán exhibir publicidades tanto en el interior como en el exterior del vehículo, una medida que, según sostienen desde el sector, apunta a sumar un ingreso extra a una actividad que atraviesa una pronunciada crisis.

Hacía tiempo que las asociaciones que nuclean a propietarios de taxis venían planteando que se aprobara la modificación a la ordenanza 4455/78, sustituyendo el Artículo 6 Inc. B, y autorizando así a los taxis a tener publicidad. La modificación fue aprobada ayer por unanimidad por el cuerpo legislativo local.

De esta forma, la nueva normativa establece que: “Los vehículos taxímetros podrán exhibir publicidad comercial en su interior, sobre los techos y las superficies vidriadas exclusivamente en la parte trasera”.

Y aclara que: “No podrán exhibir publicidad de carácter político partidario, publicidad o propaganda electoral, publicidad de bebidas alcohólicas, publicidad de cigarrillos, publicidad de niños, niñas y adolescentes, y toda publicidad que promoviere, facilitare, divulgue, financie o incentive el trabajo infantil, la explotación sexual o la violencia contra las personas o animales”.

En sus fundamentos, la iniciativa da cuenta de la difícil situación que atraviesa el sector, producto de la crisis económica general, por lo que solicita el permiso para su instalación.

Según pudo saber EL DIA, si bien ahora la reglamentación de la norma establecerá los detalles, la iniciativa faculta a los propietarios de taxis a elegir dónde instalar publicidad en sus coches, pudiendo optar entre el techo, los apoya cabezas de los asientos, en el interior, y las lunetas.

En este último caso, la iniciativa subraya que las publicidades comerciales que se exhiban en los vidrios traseros serán de un “vinilo microperforado” que “no afecta la visibilidad de los conductores desde el interior del coche.

choferes reclaman un porcentaje mayor

Tras la modificación de la ordenanza, desde el Sindicato de Choferes de Taxi que conduce Juan Carlos Berón, reclamaron un aumento del porcentaje que les dan a los peones en cada jornada. “Nosotros decimos que siempre el beneficio es para los propietarios y nunca para los choferes. Por eso estamos de acuerdo en que puedan tener un ingreso importante extra, pero los choferes algo se tienen que llevar. La propuesta es la siguiente: hoy un chofer trabaja a un 30% de la recaudación en bruto. Lo que queremos es que nos den un 5% más, es decir, que los choferes se lleven el 35% de la recaudación”, explicó el sindicalista. Estimó que ese 5% “representa apenas $100 más por día”.

Y advirtió: “Si los propietarios no acceden vamos a acudir a la Justicia porque el ploteo de la luneta entorpece -aunque sea poco- la visibilidad del taxista. Si no ceden vamos a ir con un recurso de amparo diciendo que nos perjudica la propaganda en la luneta porque no podemos manejar. Esa es nuestra postura”.