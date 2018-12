Murió Héctor Timerman, último canciller de Cristina Kirchner

| Publicado en Edición Impresa

El ex canciller Héctor Timerman murió ayer en la madrugada a los 65 años a causa de un cáncer de hígado que padecía desde hace unos años, informaron sus allegados a la prensa. Su última aparición pública había sido el 13 de julio pasado, cuando declaró por videoconferencia ante el Tribunal Federal 8 en la causa por el pacto con Irán y el presunto encubrimiento del atentado a la AMIA, en la que estaba imputado.

“Lo lamento, pero además de cáncer tengo otras enfermedades”, había expresado Timerman al declarar y negar ante el tribunal que haya habido alguna maniobra para encubrir a los iraníes buscados por su responsabilidad en el ataque del 18 de julio de 1994, que causó 85 muertos y cientos de heridos.

LO TRATABAN EN EE UU

En marzo pasado, el ex canciller había viajado a Estados Unidos para someterse a un tratamiento experimental.

Héctor Timerman, hijo del reconocido periodista Jacobo Timernan, fundador del diario La Opinión, ocupó el cargo de canciller durante los últimos cinco años del gobierno de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015). En ese papel, el ex funcionario estaba acusado de haber firmado el Memorándum de Entendimiento con Irán (declarado luego inconstitucional) en el marco de la causa AMIA y donde se los imputaba de buscar la impunidad a los iraníes acusados por el atentado.

La causa, que ya fue elevada a juicio oral por el juez federal Claudio Bonadio, se inició en la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra la ex presidenta Cristina Kirchner, Timerman y otras personas vinculadas kirchnerismo. El ex canciller había obtenido en la misma causa su excarcelación “extraordinaria” por “razones humanitarias” por parte del entonces juez subrogante Sergio Torres, para que poder viajar a EE UU a recibir tratamiento contra el cáncer.

Ayer numerosas personalidades tanto a nivel nacional como internacional lamentaron la muerte del ex canciller, entre ellos Jorge Capitanich, Aníbal Fernández, Axel Kicillof, Agustín Rossi y ex vicepresidente radical Julio Cobos, entre otros. También a nivel internacional recibió condolencias del presidente de Bolivia, Evo Morales, del ex presidente de Ecuador, Rafael Correa y del ex titular de Interpol, Ronald Noble. Por su parte la ex presidenta Cristina despidió de Timerman en una nota en su página de Facebook, a la que tituló “Héctor Timerman: Argentino, Peronista y Judío” y donde resalta algunos de sus logros y le agradece con un “hasta siempre”.