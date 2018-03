Alfredo Casero criticó al feminismo y generó polémica

El contexto actual que se vive en el país respecto al feminismo no podía estar exento de polémica. Quien se metió de lleno en la vorágine fue Alfredo Casero, quien se animó a opinar aunque pareciera seguir confundiendo las reivindicaciones del movimiento feminista, y se deshizo con varias críticas.

“Hoy no podés hablar de las mujeres ni del feminismo, y no lo puedo creer. Porque cuando decís algo incorrecto te destruyen. Siempre hay algo que van a encontrar, tengas o no tengas pruebas”, dijo de arranque.

Casero también criticó algunas de las actitudes de las mujeres en la movilización del Día Internacional de la Mujer. “Hay muchas mujeres que no se vieron reflejadas. Yo no me vi reflejado. Si vos salís a la calle para no ser utilizada como un objeto, y te desnudás y te tapás la cara, sos un objeto y no una persona“, expresó y agregó sobre la participación masculina: “No había muchos hombres, porque los despellejaban“.

“Me encanta lo femenino, amo lo femenino. Pero me asusta pensar que yo soy el enemigo. Nunca planteo la enemistad. En ‘Cha cha cha’ jamás hubo una mujer maltratada“, concluyó.