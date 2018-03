Carrió le apuntó al voto que dejó libre al empresario K Cristóbal López

Pidió que se “investigue si hubo intereses económicos involucrados” tras el cambio de calificación de fraude al Estado a evasión impositiva

| Publicado en Edición Impresa

Elisa Carrió volvió a apuntarle al empresario kirchnerista Cristóbal López al pedirle al Consejo de la Magistratura que “investigue si hubo intereses económicos involucrados” en el voto de los jueces Eduardo Farah y Jorge Ballestero que hicieron cambiar la calificación en la causa que lo investiga junto a su socio Fabián De Sousa por la falta de pago de 8.000 millones de pesos en impuestos de su petrolera Oil Combustibles.

La calificación de fraude al Estado fue cambiada por la de evasión impositiva, según un fallo que permitió a López y De Sousa recuperar la libertad.

En su nota al Consejo, la diputada solicitó también que se investigue si familiares de ex directivos del Casino de Puerto Madero, propiedad de López, tienen o tuvieron algún vínculo laboral con el juez Farah, uno de los firmantes del fallo que benefició a los acusados.

Carrió recordó sus cuestionamientos al juez Ballestero por su intervención en la causa conocida como la “Mafia del oro”, en la década de los ‘90, y por la compra de un dúplex en la avenida Figueroa Alcorta de la Ciudad de Buenos Aires, “mediante un crédito simulado”, según aseguró.

Por su parte, el presidente Mauricio Macri opinó sobre el fallo de la Cámara Federal que cambió la carátula de defraudación al Estado por evasión impositiva y liberó al empresario López y a su socio De Sousa. Dijo que es “inentendible”, ya que se trata de “plata que es de todos los argentinos”.

“Sobreseimiento encubierto”

En tanto, el fiscal general ante la Cámara Federal porteña, Germán Moldes, afirmó que el fallo de la Sala I de ese tribunal lleva a un “sobreseimiento de carácter encubierto” de López y De Sousa. “Es una maniobra que nos pone en un camino que nos lleva a un sobreseimiento de carácter encubierto”, aseguró Moldes en declaraciones a una radio porteña.

El fiscal, quien ya adelantó que apelará el fallo que determinó las excarcelaciones y el cambio de carátula, explicó que, al pasar de administración fraudulenta agravada a apropiación indebida de tributos, “la causa no va a quedar en el fuero federal, va a pasar al penal económico y, cuando llegue allí, mediante el acogimiento a una moratoria va a haber una continuidad de todo ese procedimiento que constituyó la matriz delictiva”.

Moldes señaló que esa “matriz delictiva” del Grupo Indalo “era ir acogiéndose a beneficios fiscales, algunos de carácter general y otros que les iban inventando para ellos, que iban postergando el pago de esos miles de millones de pesos, para disponer y ampliar el espectro de las empresas que componían el grupo”.

El fiscal puso el foco sobre el rol del ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray. “No sé si tienen o no que estar presos López y De Sousa. Pero, si tienen que estar presos, no entiendo por qué no tiene que estar preso Echegaray”, disparó.

“Echegaray les creaba un plan especial para ellos, en dos ocasiones lo hizo. Había todo un diseño por el que esta gente nunca iba a cumplir con sus cargas impositivas”, argumentó Moldes.