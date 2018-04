Fellner ya está en una cárcel de Jujuy acusado de desvío de fondos

Es una megacausa en la que está procesada también Milagro Sala. Investigan viajes a Panamá del ex mandatario y diputado

| Publicado en Edición Impresa

El ex gobernador de Jujuy, Eduardo Fellner, quedó detenido en el penal del barrio Alto Comedero de la capital provincial, luego de que el juez Isidoro Cruz solicitara su prisión en el marco de la denominada “Megacausa”, en la que se investiga el desvío de fondos para la construcción de viviendas sociales, informaron fuentes judiciales.

El ex mandatario, imputado por integrar una asociación ilícita y por administración fraudulenta, ingresó en una camioneta particular a la Unidad Penal 7 ubicada en el acceso sur a la capital jujeña, poco antes de las 17 de ayer, en compañía de su abogado defensor, Horacio Aguilar.

Luego de cumplir con los trámites de rigor, Fellner se sometió a estudios médicos para analizar su estado de salud actual y posteriormente fue alojado en un pabellón común, junto a los imputados –ex funcionarios- detenidos el miércoles por la noche. En los próximos días el juez Cruz le tomará declaración indagatoria.

$1.300 MILLONES PARA VIVIENDAS

En esta causa se investiga el desvío de unos 1.300 millones de pesos para la construcción de viviendas, las cuales no habrían sido levantadas, lo que motivó la imputación por asociación ilícita y administración fraudulenta de 23 personas.

Entre ellas, el actual intendente de la capital jujeña, Raúl Jorge, ex y actuales jefes comunales, además de ex funcionarios provinciales y cooperativistas sociales.

Anteanoche también fueron detenidos Luis Consentini, ex ministro de Tierra y Viviendas de Jujuy; José Abregú, ex presidente del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy; y Héctor Carrizo, ex coordinador de Planes Nacionales y Viviendas Sociales.

A ellos se suman el ex integrante de la Unidad de Ejecución Provincial (UEP) José Mercado y Claudia Alicia Trenque, escribana de la Organización Social Tupac Amaru.

Finalmente se libró la orden de detención en esta causa para Milagro Sala, quien actualmente cumple con arresto domiciliario, y de las cooperativistas Gladys Díaz y Mirta Aizama, estas últimas encarceladas por otras causas, en el penal de mujeres.

Actualmente, Sala ya contaba con prisión preventiva en el marco de otras tres causas judiciales: “Pibes Villeros”, la “Balacera de Azopardo” y la restante por tentativa de homicidio.

RIESGO DE FUGA

Mientras, el fiscal General de Jujuy, Sergio Lello Sánchez, justificó la detención del ex gobernador Fellner ante la existencia de riesgo de fuga. “Está acusado de integrar una asociación ilícita, de ser el organizador de esa asociación, destinada a defraudar al Estado en 1.300 millones de pesos por no haberse construido alrededor de unas 2.000 viviendas y por la construcción de otras, en forma defectuosa”, puntualizó el jefe de fiscales jujeño.

En declaraciones a una radio porteña, Lello Sánchez agregó que el ex mandatario provincial podría haber sido “partícipe del fraude en el contexto de este plan de vivienda denominado socio comunitario y que tiene que ver con la confección de decretos y otros actos legales que facilitaron estas operatorias”.

Asimismo, explicó que la causa derivó “en una denuncia de la AFIP en relación a muchas personas por el delito de lavado de activos por estos 1.300 millones de pesos”.

“Los motivos que llevaron a plantear la detención tiene que ver con la sospecha de fuga porque él (por Fellner) tiene una gran cantidad de viajes a Panamá y habría que ver el motivo de esos viajes”, sostuvo el jefe de fiscales y concluyó con que se trata de una “situación sospechosa”.

También el juez Cruz dijo que se investigarán esos viajes de Fellner hacia Panamá que, según Migraciones, habría sido 17.

Además, el magistrado advirtió que si se lo encuentra culpable de asociación ilícita y fraude a la Administración Púbica podría recibir una condena de más de 100 años de prisión.