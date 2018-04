En su primer día en la cárcel, Lula desayunó café y tostadas, y vio fútbol por televisión

El ex jefe de Estado está “bien” pero “indignado”, según contó uno de sus abogados que lo visitó ayer. Almorzó arroz y ensalada. Y festejó el triunfo del Corinthians sobre el Palmeiras

| Publicado en Edición Impresa

SAN PABLO

El ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva pasó ayer su primer día en prisión en una sala sin rejas de la Superintendencia de la Policía Federal en Curitiba, en el sur del país, mientras miles de sus seguidores montaron un campamento con el que buscan presionar por la liberación del líder opositor condenado por corrupción.

En la celda, de unos 15 metros cuadrados, Lula pudo ver por televisión cómo el club de sus amores, Corinthians, derrotó a Palmeiras por penales y conquistó el campeonato estadual paulista de fútbol, luego de desayunar café y tostadas con manteca, y almorzar arroz, frijoles y ensalada.

“Lula durmió tranquilamente y no fue maltratado por los agentes, que se convertirán en carteros, porque llegarán cientos de miles de cartas que el pueblo comenzó a entregar a Lula”, dijo la presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), Gleisi Hoffmann.

El senador Humberto Costa, del PT de Pernambuco, confirmó que el partido no exhibió un plan B para las elecciones del 7 de octubre y que “Lula sigue siendo y será inscripto como candidato en agosto, cuando la Justicia electoral reciba las candidaturas”.

Mientras tanto, la policía militarizada de Paraná realizó un cordón en torno a la Superintendencia de la Policía Federal en Curitiba para evitar que los simpatizantes de Lula se acerquen al edificio, que fue escenario, el sábado, de una represión con gases y balas de goma que dejó a nueve personas heridas del bando pro-Lula.

Del otro lado, quienes apoyan al juez Sergio Moro lanzaron fuegos artificiales contra el helicóptero que depositó en la prisión a Lula, que así se convirtió en el primer presidente detenido por un caso de corrupción.

La ex presidenta Dilma Rousseff afirmó que Lula es un “preso político”, mientras la militancia del Movimiento Sin Tierra y la Central Única de Trabajadores envió a la capital de Paraná, estado fronterizo con la provincia argentina de Misiones, más de 40 micros con campesinos y sindicalistas para respaldar el acampe en el barrio Santa Bárbara.

“Mientras Lula esté preso no nos iremos de aquí”, dijo Florisvaldo Fier, presidente del PT de Paraná. Hubo marchas a favor de Lula en Salvador, capital de Bahía, estado gobernado por el PT y que es conducido allí por un “posible Plan B” en caso de que Lula no pueda postularse, el ex gobernador Jacques Wagner.

La Asociación Nacional de Fiscales de la República repudió a Lula por haber acusado de persecución al fiscal Deltan Dallagnol, creador de la pieza acusatoria.

“Lula intenta revertir los papeles e intenta venderse como un perseguido, algo que nunca fue porque tuvo amplio derecho de defensa y un debido proceso”, dice un comunicado de una de las entidades de los fiscales.

Por ahora, Lula sólo podrá ver a sus abogados y comer la comida que le ofrece la Policía Federal en el edificio emblemático de los presos por la operación Lava Jato. De hecho, uno de sus abogados, Cristiano Zanin, lo visitó ayer y contó en un video subido a Facebook que ele x mandatario está “bien” pero “indignado” tras pasar su primera noche en prisión.

No obstante, sus seguidores divulgaron un video en el cual Lula acusa a Moro de tener una “enfermedad mental” basada en su “vanidad personal”, supuestamente para ver al ex mandatario tras las rejas.

Esta declaración se hizo durante un diálogo con el fraile dominico Frei Betto, uno de los ideólogos de la Teología de la Liberación y asesor de Lula en 2003, su primer año de gobierno (que se extendió hasta 2010).

Como en 1980 cuando la dictadura lo capturó en el sindicato de metalúrgicos de Sao Bernardo do Campo, Frei Betto conversó con él como cura, consejero y amigo.

“Creo que esta situación de odio que se ha vivido se debe zanjar con las elecciones”, señaló luego Frei Betto. “Somos gobernados por un presidente golpista rodeado de ministros corruptos”, sostuvo el sacerdote y escritor de ficción, ensayo y teología, en referencia al gobierno de Michel Temer.

El PT espera que Curitiba se transforme en un gran centro de presión a favor de Lula.

“Lula es un preso político de un régimen de excepción y está generando cosas como lo provocaba Nelson Mandela en su injusta prisión en Sudáfrica”, dijo Lindberg Farias, jefe del bloque de senadores del PT, el partido que busca “mandelizar” al gran mito de la política de masas de Brasil.

Por otra parte, en medios políticos y jurídicos había la expectativa de que el Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema) trate este miércoles dos causas para declarar inconstitucional la detención de condenados en segunda instancia. (ver aparte). Es el caso de Lula, sentenciado en segunda instancia a 12 años y un mes de prisión por recibir un departamento por parte de la constructora privada OAS a cambio de contratos con Petrobras, y la defensa del ex mandatario aún puede apelar el fallo. (TÉLAM, AFP, AP y EFE)