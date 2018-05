Video.- Sigue el caos en la bajada de la Autopista y algunos ya se desvían por una calle alternativa

El caos vehicular en las horas picos en la bajada de la Autopista, generado por las obras de repavimentación que se llevan a cabo en la rotonda de 120 y 32, derivó en que algunos automovilistas que conocen la zona empiecen a desviarse por una calle un tanto misteriosa ya que si bien está a la vera de la traza pocos la conocen y esto es porque habitualmente está cerrada al tránsito por medio de un portón con candado.

Vecinos de ese sector aseguraron que viniendo desde capital federal se ve que la arteria está cerrada con un portón y que llamó la atención en los últimos días fuera liberada para el paso de los rodados. "A muchos les conviene por qué si no tienen que dar la vuelta en medio del caos de autos y tardan mucho tiempo", dijo una vecina del barrio de viviendas sociales que además arrojó "no sé porque no lo habilitan porque ayudaría mucho a descongestionar el tránsito".

A escasos metros del "portón" hay un puesto de la Policía y otro de Aubasa y si bien es raro que lo hayan habilitado en el barrio afirman que "a nosotros nos conviene y no es para nada incómodo doblar ahí", aunque también empezó a ser transitada por camiones y automovilistas de distintos puntos de la Región,. Mientras esta mañana continuaban los congestionamientos y las demoras. los vecinos no sabían con exactitud si el motivo para que liberaran el paso fue para descontracturar el enorme caudal vehicular que se viene registrando en los últimos días.