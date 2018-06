“Cosas como si nunca”: Beatriz Catani repasa la historia nacional en clave literaria

La dramaturga y directora platense acaba de estrenar en el Teatro Nacional Cervantes su nueva creación, un entramado en el que explora los vínculos entre material audiovisual original y escena en vivo

En el Teatro Nacional Cervantes, hasta el 19 de agosto, la siempre rebelde Beatriz Catani -actriz, dramaturga y directora platense cuya obra ha sido elogiada en países como Alemania, Austria, Bélgica, Brasil, España y Holanda- ofrecerá “Cosas como si nunca”, un abordaje a la historia argentina en clave literaria, con eje en la etapa prefundacional de la nación.

En la obra, que se ofrece en la sala Luisa Vehil de jueves a domingo a las 18, Catani se propuso explorar los vínculos entre material audiovisual original y escena en vivo, lenguajes que se independizan, dialogan, coinciden o difieren. Mediante personajes y situaciones que remiten a distintos pasajes de la literatura nacional, la autora corrobora aquello que Ricardo Piglia afirma en Crítica y ficción: “La realidad está tejida de ficciones”.

En diálogo con EL DIA, Beatriz Catani cuenta que su nueva obra, como la mayoría de sus creaciones, nació a partir de una imagen. “Hace tiempo ya, leyendo a Piglia, (escritor por el que siento especial inclinación), quedé fascinada con la mención a una actriz que en el siglo XIX lee Shakespeare en el desierto. Hay quienes dicen que fue una de las esposas de Calfucurá. De algún modo recrea la mitología de la cautiva. La cuestión es que en la Historia del Teatro Argentino, Beatriz Seibel cuenta esa crónica: una caravana de una compañía de teatro, en gira al interior, es asaltada por los indios y al parecer una de las actrices se extravía y no se supo más de ella”.

Según explica la autora, aquella idea de esa actriz que elige ese “paisaje bárbaro por antonomasia” y al mismo tiempo a Shakespeare, “amalgama de un modo paradojal lo que el Facundo ha logrado mantener como dicotómico durante años en la manera de pensar nuestra sociedad: el eje Civilización- Barbarie. De modo que esa imagen extraordinaria desde lo poético para mí tenía además un gran espesor y significancias detrás”.

Tras años y años de darle vueltas a la idea, Beatriz empezó a investigar inconscientemente, leyendo sobre el desierto, sobre todo a viajeros extranjeros, los que más escribieron en aquella época, como Hudson, Ebelot, Cann. Sin dejar de lado, claro, a Mansilla, y obras como Facundo y Martín Fierro. “Cada vez fui interesándome más en ese mundo, ese paisaje, y en la idea de trabajar en relación a la literatura de época y a su actualización en autores como Borges, Di Benedetto, Saer, Aira y otros”.

Define la autora a su creación como “un texto ambiguo, que juega con una cita y refiere a ciertos relatos -como los de Gaucho de una brutalidad y desprecio manifiesto a los ‘bárbaros’-, que vienen a evidenciar signos de repetición en los modos de nuestra historia. Aunque también encuentra un aspecto lúdico en el “como si” que nombra la pieza, con referencia a Borges y a El fin. “Se habla del agujero negro del poema de José Hernández, al referirse al momento en que Fierro mata a un moreno en una pulpería, sin que medie causa justa. Esa muerte no es moral, como otras donde lucha en adversidad. Borges actualiza esa problemática o la completa, en El fin, donde el hermano del Moreno, el Negro ahora, mata a Fierro”.

Para Catani, “la obra más importante siempre es la que está sucediendo”, aunque considera que cada proyecto está marcado por cuestiones personales. “Cosas como si nunca” se trata, así, de un proyecto “muy deseado”, no sólo por el tiempo que estuvo elaborándolo, aún sin saber si se llegaría a concretar, sino por el formato con el que decidió materializarlo, y que la posiciona, para su fortuna, lo más cerca que ha podido estar del cine, aunque no de una forma convencional, algo a lo que nos tiene acostumbrados.

Porque a la largo de su trayectoria, lo único que ha trascendido en su obra ha sido su código rupturista, esa necesidad de contar de una forma no habitual. ¿Por qué? “Básicamente me incomoda una condición inherente al teatro, la representación; y trabajo siempre en áreas de resistencia. Pedir al público sostener la ilusión de que esas personas son otras de las que son, esa idea de sustitución ‘de una cosa por otra’, de base no me interesa. Ver una obra, es para mí, ver un artefacto. Eso modifica la puesta y las actuaciones. Por supuesto siempre hay actuación, por ejemplo en esta obra hablamos con los actores de la actuación en los intervalos, no en el texto dicho. Ahí donde sucede el pensamiento del actor. Es una búsqueda que me interesa”.

De todos modos, remarca que la creación artística es, como todo, un hecho subjetivo, “muchas veces intuitivo y hasta caprichoso” en el que “hay gustos, hay lecturas que van haciendo aparecer necesidades” que dan origen a la obra. “Esto es fundamental para mí: cada obra surge de una necesidad. Es decir: porque hay una necesidad se inicia el largo proceso del que deriva la obra”.

Sobre su producción, dice Catani que piensa siempre “procedimientos, puestas, formas en definitiva, diferentes según los materiales que aborde, y que siempre parten de un lugar personal, es decir algo que profundamente resuene en mí”. Le parece interesante, en este sentido, “desprenderse un poco del intento de un entendimiento totalizador” con respecto al público, estimando “que hay una comprensión sensible, más accesible al tiempo de la obra; y que, desde esos lugares, -imágenes, texturas, músicas, palabras-, puede hacer cada uno su mapa propio. Habrá también quien se interese en algún aspecto o quien lea materiales previamente. Hay tantas obras como público”.

A su entender, “una obra es una construcción compleja pero el desciframiento de cada una de sus capas no es lo importante para mí. Hay un entretejido por detrás, otros relatos que sostienen, que arman una corporalidad de obra, pero no inevitablemente necesarios para comprender. Y mejor aún, diría que no hay nada que comprender, una obra es básicamente una cuestión de percepción”.

Con las actuaciones de Gabriela Ditisheim, Trinidad Falco y Juan Manuel Unzaga; música de Ramiro Mansilla Pons; sonido de Agustín Salzano; realización audiovisual de Nahuel Lahora, Marcos Migliavacca; iluminación de Leandra Rodríguez; vestuario de Gonzalo Giacchino; escenografía de Andrea Desojo, Inés Raimondi; actuación grabada de Trinidad Falco, Ricardo Ibarlin, Tomás Noe, Germán Retola, José Supera, Juan Manuel Unzaga, Alexis García, Sebi Guillaume, Nahuel Lahora, Gonzalo Giacchino Mora y Wendy; “Cosas como si nunca” se ofrece en la sala de Libertad 815, con entrada general a $180 y 50 % de descuento para jubilados, docentes y estudiantes de instituciones públicas, presentando acreditación.

Beatriz Catani