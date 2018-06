Granata, Maju Lozano y una polémica que sigue en llamas

Me echaron por mi lucha en contra de la deslegalización del aborto. El despido fue injustificado y atenta contra la libertad de prensa. Es una decisión desmedida y discriminatoria”, acusó Granata, tras su despido. Y agregó: "Claramente hay un agravante, que es el que soy mujer. Estoy segura que esto a un hombre no le pasa. Si era un hombre, Diego Toni lo llama y se sienta a hablar con él. Lo que hicieron es terriblemente grave porque me echan por mi ideología y por mi militancia. Yo jamás ofendí a nadie".

"El cáncer de mama es la primera causa de muerte de mujeres en Argentina. No las veo con el pañuelo verde pidiéndoles al Estado prevención y tomógrafos para las más vulnerables. Coherencia. Cuidemos las dos vidas", escribió en Twitter, el mismo día que falleció la hija mayor de la Trilliza de Oro María Eugenia Fernández Rousse, mensaje que generó polémica y por el que fue echada por Canal 9 del programa "Todas las tardes", conducido por Maju Lozano.

"Nos pareció prudente correr a Amalia por el momento de su lugar, como compañía no compartíamos las formas ni el momento en que lo hizo, esto no tiene que ver absolutamente en nada con la ley que se está debatiendo", dijo Diego Toni, gerente de Contenidos del canal.

En tanto que Lozano entró en medio de la polémica luego de que Flor de la V tuiteara “Poncio Pilatos”, dando a entender que Maju no hizo nada por salvar a Granata del despido. “Poncio Pilatos, las pelotas. Porque yo tengo muchos ovarios, Florencia. Así que no te metas conmigo”, le respondió.